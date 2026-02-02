METALES BÁSICOS: el cobre cae desde máximos históricos ante el menor apetito de riesgo

2 feb (Reuters) -

El cobre se desplomaba el lunes, en un momento en que los inversores adoptan una postura más cautelosa tras el nombramiento de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, mientras que la demanda del metal también se vio frenada en vísperas de las vacaciones del Año Nuevo Lunar chino.

El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE, por sus siglas en inglés) alcanzaba el límite inferior de precios, cayendo un 9% y cerró la jornada bursátil a yuanes (dólares) la tonelada métrica, el nivel más bajo desde el 9 de enero.

Otros tres metales de la SHFE, el aluminio, el níquel y el estaño, alcanzaban el lunes su límite a la baja.

El aluminio de Shanghái descendió un 9% y cerró la jornada en 23.035 yuanes por tonelada, mientras que el níquel y el estaño se desploman un 11% y cerraron en yuanes y yuanes, respectivamente.

El cobre a tres meses de referencia en la Bolsa de Metales de Londres retrocedía un 4,86%, hasta los 12.518 dólares por tonelada GMT.

El cobre se está desplomando después de alcanzar máximos históricos en ambas bolsas el jueves, tocando los 114.160 yuanes en Shanghái y los 14.527,50 dólares en Londres, respaldado por una ola de compras especulativas.

La caída forma parte de una venta masiva más amplia de metales, liderada por el oro y la plata, mientras los inversores deshacen una subida especulativa récord, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominara el viernes a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, un antiguo gobernador de la Fed que se considera menos propenso a presionar para que se produzcan recortes agresivos de los tipos de interés.

El oro al contado cedía hasta los dólares por onza, después de alcanzar un récord cercano a los dólares el jueves.

El dólar estadounidense se estabilizaba, consolidando los avances tras el fortalecimiento que siguió al nombramiento de Warsh. Un dólar más alto debilita las materias primas cotizadas en esta moneda, ya que se vuelven menos asequibles para los inversores que utilizan otras divisas.

Junto con otros metales industriales, el cobre también se ve sometido a presión debido al debilitamiento de las perspectivas de demanda en vísperas de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, de nueve días de duración, que comienzan el 15 de febrero en China, el principal consumidor, mientras que los altos precios anteriores también frenan el consumo.

La prima del cobre de Yangshan , un indicador del interés de los consumidores chinos por los materiales importados, avanzaba a 27 dólares por tonelada, tras la caída de los precios del cobre, pero sigue siendo baja en comparación con los más de 40 dólares de principios de enero.

En el resto de la SHFE, el zinc bajaba un 6,86% y el plomo perdía un.

Entre otros metales de la LME, el aluminio caía un 4,58%, el zinc descendía un 3,84%, el plomo bajaba un 2,41%, el níquel retrocedía un 7,26% y el estaño perdía un 9,92%.

(1 dólar = 6,9503 yuanes)

(Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Ronojoy Mazumdar y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)