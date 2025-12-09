METALES BÁSICOS: El cobre cae desde su máximo histórico; el mercado espera decisión de la Fed
Por Eric Onstad
LONDRES, 9 dic (Reuters) - Los precios del cobre bajaban el martes debido a la toma de ganancias tras una fuerte subida, la preocupación por la posibilidad de que se produzcan recortes más lentos de las tasas de interés en Estados Unidos y la inquietud por la demanda china.
* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 1% a US$11.523,50 la tonelada métrica a las 10:15 GMT, tras haber tocado un máximo histórico de US$11.771 el lunes.
* El cobre de la Bolsa de Metales de Londres ha subido un 31% en lo que va de año, un 10% en las últimas semanas.
* Las ganancias del cobre se han visto respaldadas por los flujos de metal hacia Estados Unidos ante la expectativa de que se impongan aranceles.
* Los inventarios de cobre en los almacenes estadounidenses Comex se han más que duplicado en los últimos seis meses, aumentando a 439.510 toneladas cortas (398.717 toneladas métricas).
* Los metales industriales se unieron a otros mercados financieros, como la renta variable, en la relajación previa a la esperada bajada de tasas de esta semana por parte de la Reserva Federal, donde la atención se centrará en la futura senda de recortes de tasas.
* El mercado prevé ahora menos recortes de tasas en 2026, citando la persistente preocupación por la inflación y la resistencia de la economía estadounidense.
* El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una caída del 1,5%, hasta 91.090 yuanes (US$12.883,65) por tonelada. El cobre de Shanghái ha ganado un 25% este año.
* En China, principal consumidor de metales, algunos inversores han reducido las expectativas de medidas de estímulo a corto plazo tras una reunión de altos dirigentes chinos.
* Entre otros metales básicos en la LME, el aluminio bajaba un 1% a US$2.858,50 la tonelada, el zinc cedía un 0,4% a US$3.107,50, el plomo perdía un 0,4% a US$1.991,50, el estaño restaba un 0,3% a US$39.755, mientras que el níquel sumaba un 0,2% a US$14.870.
(1 dólar = 7,0702 yuanes chinos)
(Reporte de Eric Onstad; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
