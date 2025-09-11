Metales básicos: el cobre cae en Londres por posible debilidad de la demanda en la temporada alta

Por Lucas Liew

Los precios del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caían en las primeras operaciones asiáticas, lastrados por una demanda potencialmente mediocre, aunque las expectativas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos limitaron las pérdidas. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,25% a US$9988 por tonelada métrica a las 0223 GMT, mientras que el contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaba un 0,49% a 80.070 yuanes (US$11.241,68) la tonelada.

A pesar de que se acerca la temporada alta de consumo, se ha debilitado, lo que puede indicar una lenta temporada alta, dijo el bróker Galaxy Futures. Los datos sobre la inflación de los precios a la producción en EEUU, más moderados de lo esperado, reforzaron las expectativas de recortes de los tipos de interés, mientras que las miradas siguen puestas en los datos sobre la inflación de los precios al consumo del jueves, en busca de más pistas sobre la trayectoria de los tipos de la Reserva Federal. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a sus seis principales competidores, se mantenía estable en 97,81, tras el inesperado descenso de los precios de fábrica en Estados Unidos.

Normalmente, unos tipos de interés más bajos por parte de la Fed debilitan el dólar estadounidense. Cuando el dólar baja, en dólares resultan más baratos para los compradores que utilizan otras divisas, lo que puede favorecer el aumento de la demanda.

El hecho de que BHP, la principal minera mundial, se centre en ampliar sus propios activos de cobre significa que es poco probable que se abalance sobre la fusión prevista entre las mineras Anglo American y Teck Resources.

El año pasado, BHP invirtió US$2000 millones en una participación de la canadiense Lundin, con lo que obtuvo acceso a dos proyectos de cobre en Argentina, al tiempo que trabajaba para aumentar la producción de la mina de cobre Escondida, en Chile. Entre otros metales londinenses, el aluminio subía un 0,06% a US$2626,5 la tonelada, el plomo ganaba un 0,1% a US$1989 y el zinc avanzaba un 0,07% a US$2888,5, mientras que el níquel perdía un 0,27% a US$15.105 y el estaño descendía un 0,31% a US$34.500. El aluminio en la SHFE avanzaba un 0,38% a 20.865 yuanes, el plomo subía un 0,24% a 16.880 yuanes, el estaño ganaba un 0,5% a 270.830 yuanes, y el zinc aumentaba un 0,34% a 22.245 yuanes, mientras que el níquel caía un 0,05% a 120.430 yuanes.

