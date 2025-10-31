Metales básicos: El cobre cae en Londres tras la subida del dólar, pero apunta a ganancias mensuales

31 oct (Reuters) -

El cobre caía el viernes en Londres ante la firmeza del dólar estadounidense, aunque el metal sigue en camino de registrar ganancias mensuales en medio de la persistente preocupación por la oferta. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,52%, hasta US$10.860 por tonelada métrica, a las 0714 GMT. En lo que va de mes ha subido un 5,81%, encaminándose a su tercera subida mensual consecutiva.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

bajaba un 1,67%, a 87.010 yuanes (US$12.215,36) la tonelada. Sin embargo, registró su tercera subida mensual consecutiva, un 4,79%. El índice del dólar avanzaba por última vez un 0,38%, tras haber alcanzado a principios de la sesión su nivel más alto desde el 1 de agosto. Un dólar más fuerte hace que los activos denominados en dólares sean menos asequibles para los tenedores de otras divisas.

La preocupación por la oferta de cobre ha aumentado recientemente y muchas de las principales empresas mineras han registrado una menor producción en los nueve primeros meses del año.

Los analistas del banco de inversión Citi siguen siendo alcistas sobre el cobre, esperando precios más altos en 2026 debido a unas expectativas de demanda cíclica más fuertes y a las limitaciones de suministro de las minas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que había acordado con el presidente Xi Jinping recortar los aranceles a China a cambio de que Pekín tomara medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo, reanudara las compras de soja de EEUU y mantuviera el flujo de exportaciones de tierras raras.

Si bien el acuerdo debería estabilizar las relaciones entre EEUU y China, las recientes interrupciones en el suministro de las minas siguen pesando sobre la industria de fundición de China, con las tasas de procesamiento cayendo en territorio negativo, en un momento en que las fundiciones luchan por una parte de un flujo de suministro cada vez menor, dijeron los analistas de ANZ. Entre otros metales londinenses, el aluminio perdía un 0,35%, hasta US$2853,5 la tonelada, el níquel bajaba un 0,26%, hasta US$15.190, el plomo retrocedía un 0,25%, hasta US$2017, y el zinc descendía un 0,38%, hasta US$3026, mientras que el estaño subía un 0,3%, hasta US$35.900. El aluminio SHFE avanzaba un 0,16%, a 21.300 yuanes, y el plomo se fortalecía un 0,17%, a 17.390 yuanes, mientras que el níquel bajaba un 0,54%, a 120.590 yuanes, el estaño caía un 0,27%, a 283.910 yuanes, y el zinc disminuía un 0,29%, a 22.355 yuanes.

(US$1 = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)