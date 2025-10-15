Metales básicos: el cobre cae en Shanghái ante la escalada de tensión comercial entre EE.UU. y China

SHANGHÁI, 15 oct (Reuters) -

El cobre de Shanghái bajaba el martes ante la escalada de las tensiones comerciales entre las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China, lo que pone en riesgo el crecimiento de la demanda del metal. El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0,91% y cotizaba a 85.040 yuanes (US$11.933,60) por tonelada métrica a las 0315 GMT.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el martes con poner fin a algunos lazos comerciales con China en relación con el aceite alimentario como medida de represalia porque China no compra "a propósito" soja estadounidense.

La amenaza de Trump fue la escalada más reciente de las tensiones comerciales antes de una reunión de alto nivel entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, a finales de este mes en Corea del Sur.

China impuso anteriormente un control de las exportaciones de tierras raras al que Estados Unidos respondió con una amenaza de arancel del 100%, lo que pesó sobre el cobre, sensible a la macroeconomía y utilizado en la energía y la construcción, aunque ambas partes también enviaron señales conciliadoras.

Pekín subrayó que el control de las exportaciones de tierras raras no constituye una prohibición total de las exportaciones, al tiempo que dejó la puerta abierta a las conversaciones. Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que las conversaciones entre los líderes en Corea del Sur siguen su curso. La caída de los precios de los futuros del cobre en Shanghái se produce después de que el metal rojo marcara un máximo de 16 meses en SHFE a principios de octubre, cuando las interrupciones en las minas, incluida la suspensión de Grasberg, desataron la preocupación por el suministro.

"Los inversores están recogiendo beneficios de la subida provocada por la suspensión de Grasberg por ahora, mientras los riesgos son altos cuando China y Estados Unidos intercambiaron pullas sobre los controles de exportación y aranceles", dijo un operador de cobre con sede en Shanghái, solicitando el anonimato, no tenía autorización para hablar con los medios de comunicación. Por otra parte, el cobre de referencia a tres meses subía un 0,47%, hasta US$10.628 la tonelada.

El futuro de Londres avanzaba en medio de nuevas esperanzas de recorte de tipos en EEUU, en un momento en que el discurso del presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, el martes señaló una perspectiva económica sin cambios desde hace semanas, cuando los responsables de política monetaria bajaron los tipos de interés y proyectaron dos recortes más este año. Por lo demás, entre los metales básicos de la SHFE, el aluminio bajaba un 0,38%, el zinc descendía un 0,86%, el níquel avanzaba un 0,2% y el plomo y el estaño apenas variaban.

Entre los demás metales de la LME, el aluminio ganaba un 0,27%, el níquel aumentaba un 0,26%, el plomo subía un 0,24%, el estaño avanzaba un 0,8%, mientras que el zinc registraba la única pérdida, un 0,37%. (US$1 = 7,1261 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)