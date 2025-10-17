Metales básicos: el cobre cae en Shanghái ante la tensión comercial y el dólar limita el descenso

SHANGHÁI, 17 oct (Reuters) -

El cobre de Shanghái caía el viernes, mientras los riesgos derivados de las tensiones comerciales seguían siendo un foco de atención para los inversores, aunque la debilidad del dólar estadounidense ante las crecientes perspectivas de un nuevo recorte de tipos de la Reserva Federal limitó las pérdidas.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

bajaba un 0,42% y cotizaba a 84.630 yuanes (US$11.881,56) por tonelada métrica a las 0330 GMT, encaminado a cerrar la semana con un descenso del 2,42%. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,82%, a US$10.560 la tonelada, encaminado a una ganancia semanal del 0,46%.

El cobre cedía terreno en un clima de cautela, en un momento en que los participantes en el mercado siguieron muy atentos a la evolución del comercio entre China y Estados Unidos, a medida que se acerca una reunión de alto nivel entre ambos países.

China culpó el jueves a Estados Unidos de sembrar el pánico en el mundo por el control de sus exportaciones de tierras raras.

La acusación se produjo como respuesta a los comentarios del miércoles de funcionarios estadounidenses, que afirmaron que la ampliación por parte de China de su régimen de exportación de tierras raras es una amenaza para las cadenas de suministro mundiales, amenazando con desacoplarse e instando a China a cambiar de rumbo.

La parte estadounidense "distorsionó gravemente" las medidas de China y provocó deliberadamente malentendidos y pánico innecesarios, dijo Pekín. El cobre, sin embargo, encontró cierto apoyo para limitar su caída en la debilidad del dólar estadounidense ante las esperanzas de recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Un dólar débil ayuda a que las materias primas negociadas con el billete verde sean más baratas para los inversores que utilizan otras divisas.

El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller se mostró partidario de una nueva bajada de tipos a finales de este mes, señalando los débiles datos del mercado laboral, mientras que su compañero Stephen Miran abogó por una senda de recortes de tipos más agresiva. Por lo demás, entre los metales básicos del SHFE, el zinc bajaba un 0,48%, el plomo descendía un 0,26%, el estaño subía un 0,52%, mientras que el aluminio y el níquel apenas variaban. Entre los demás metales de la LME, el zinc retrocedía un 0,72%, el níquel perdía un 0,41%, el estaño caía un 0,23%, el plomo ganaba un 0,28%, mientras que el aluminio apenas variaba.

(US$1 = 7,1228 yuanes chinos renminbi)

(Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición en español de Paula Villalba)