METALES BÁSICOS: El cobre cae lastrado por toma de ganancias antes de decisión de la Fed

(Actualiza precios a las 17:15 GMT)

Por Eric Onstad

LONDRES, 9 dic (Reuters) - Los precios del cobre bajaron el martes, presionados por una toma de ganancias tras una fuerte subida, las preocupaciones por la posibilidad de que se produzcan recortes más lentos de las tasas de interés en Estados Unidos y la inquietud por la demanda china.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó un 1,3% a US$11.485 la tonelada métrica a las 17:15 GMT, tras haber tocado un máximo histórico de US$11.771 el lunes.

* El cobre de la Bolsa de Metales de Londres ha subido un 31% en lo que va de año, un 10% en las últimas semanas.

* Las ganancias del cobre se han visto respaldadas por los flujos de metal hacia Estados Unidos ante la expectativa de que se impongan aranceles.

* Los inventarios de cobre en los almacenes estadounidenses Comex se han más que duplicado en los últimos seis meses, aumentando a 439.510 toneladas cortas (398.717 toneladas métricas).

* Los metales industriales se unieron a otros mercados financieros, como la renta variable, en la relajación previa a la esperada bajada de tasas de esta semana por parte de la Reserva Federal, donde la atención se centrará en la futura senda de recortes de tasas.

* El banco central estadounidense se enfrenta a un 2026 turbulento, ya que finaliza el mandato del presidente Jerome Powell y la Fed se enfrenta a las persistentes preocupaciones sobre la inflación y la resiliencia de la economía estadounidense.

* El fortalecimiento del índice dólar tras la publicación de los datos sobre el empleo en Estados Unidos también afectó a los metales, encareciendo las materias primas que cotizan en el billete verde para los compradores que utilizan otras divisas.

* En China, principal consumidor de metales, algunos inversores han reducido las expectativas de medidas de estímulo a corto plazo tras una reunión de altos dirigentes chinos.

* A la inquietud se sumó una caída en las importaciones de cobre de China por segundo mes consecutivo en noviembre, ya que el aumento de los precios del metal frenó el interés por los envíos.

* Entre otros metales básicos en la LME, el aluminio bajó un 1,1% a US$2.857,50 la tonelada, el zinc cedió un 1% a US$3.090,50, el plomo perdió un 1,1% a US$1.976, el níquel cayó un 0,6% a US$14.745 y el estaño restó un 0,3% a US$39.785.

(1 dólar = 7,0702 yuanes chinos)

(Reporte de Eric Onstad; Editado en Español por Ricardo Figueroa)