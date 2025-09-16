Metales básicos: el cobre cae lastrado por una toma de ganancias y la falta de interés de China
- 1 minuto de lectura'
Por Pratima Desai
LONDRES, 16 sep (Reuters) - El cobre bajaba el martes debido a que la falta de interés comprador en China, principal consumidor, provocó una toma de ganancias después de que los precios subieron a máximos de 15 meses el día anterior, mientras que la caída del dólar ayudaba a limitar las pérdidas, según los operadores.
* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,5% a US$10.134 la tonelada métrica a las 1105 GMT. El lunes tocó los US$10.192,50 la tonelada, su nivel más alto desde junio del año pasado.
* La rápida subida del cobre sobre el nivel psicológico de los US$10.000 la tonelada este mes ha marginado a los compradores chinos, según los operadores.
* Los mercados financieros y de materias primas están a la espera de la decisión sobre las tasas de interés en Estados Unidos de la Reserva Federal, que se reúne el martes y el miércoles. Las expectativas de una rebaja han pesado sobre la divisa estadounidense, que cuando cae abarata los metales que cotizan en dólares para los tenedores de otras monedas y podría impulsar la demanda.
* "Dado el alto grado de consenso del mercado en torno a la probabilidad de un recorte de tipos, es probable que los inversores y los operadores se hayan posicionado con mucha antelación, lo que atenuará el efecto inmediato de cualquier mecanismo de este tipo", señalaron los analistas de Benchmark Mineral Intelligence en una nota.
* Los operadores dijeron que los fondos estaban cuadrando sus apuestas a la subida de los precios del cobre antes de la decisión de la Reserva Federal y que un repunte del cobre almacenado en los depósitos supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái
* La atención también se centra en las existencias de zinc en los almacenes autorizados por la LME
* La escasez de existencias ha avivado la preocupación por la disponibilidad de zinc en el mercado de la LME y ha creado una prima o backwardation para el contrato al contado sobre el forward a tres meses
* La semana pasada, la prima superó los US$30 por tonelada y alcanzó su nivel más alto desde octubre del año pasado.
El lunes cerró en torno a los US$27 la tonelada.
* El zinc a tres meses bajaba un 0,2% a US$2974 la tonelada, tras igualar el lunes el máximo en seis meses de US$2985.
* Entre otros metales básicos, el aluminio subía un 0,1% a US$2704 la tonelada, el plomo operaba plano a US$2002, el estaño ganaba un 0,5% a US$34.825 y el níquel retrocedía un 0,2% a US$15.400. (Reporte de Pratima Desai; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
