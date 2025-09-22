Metales básicos: el cobre cae leve, atrapado entre reposición de existencias de China y alza de inventarios

Por Eric Onstad

LONDRES, 22 sep (Reuters) - Los precios del cobre bajaron levemente el lunes, lastrados por el aumento de los inventarios y la debilidad de la economía mundial, lo que se vio contrarrestado en parte por la reposición de existencias en China y la debilidad del dólar.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedió un 0,1%, a US$9981 la tonelada a las 1610 GMT, tras subir un 0,5% el viernes.

* El cobre en la LME ha ganado un 14% este año, pero ha retrocedido desde el máximo de 15 meses tocado la semana pasada, a US$10.192,5.

* "Estoy un poco desconcertado por la fortaleza que estamos viendo en los precios en este momento", dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer en Zúrich. "A nivel mundial, la economía se está debilitando en lugar de mantener la fuerza, no importa si nos fijamos en Estados Unidos o China".

* Los inventarios de cobre en los almacenes certificados por la Bolsa de Futuros de Shanghái subieron un 12,5%, a su nivel más alto desde principios de junio, a 105.814 toneladas, según mostraron los datos semanales el viernes.

* Las existencias de la LME han aumentado un 56% en los últimos tres meses.

* El soporte de los precios provino de la reposición de existencias por parte de los consumidores industriales en China antes del feriado del Día Nacional, del 1 al 8 de octubre, según analistas de la corredora Minmetals Futures.

* Otro factor positivo fue el leve debilitamiento del dólar , que abarata el precio de las materias primas para los compradores de otras divisas.

* El zinc de la LME subió un 0,3%, a US$2898,50 la tonelada, en parte debido a las coberturas de posiciones cortas en China, según la corredora Marex.

* En otros metales básicos, el aluminio bajó un 0,9%, a US$2648 la tonelada; el níquel cedió un 0,4%, a US$15.215; el plomo subió un 0,2%, a US$2000 y el estaño perdió un 0,2%, a US$34.105. (Reporte adicional de Amy Lv y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano)