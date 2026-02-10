METALES BÁSICOS: el cobre cae por aumento de existencias, compraventas bajan antes de festivo en China

Por Polina Devitt

LONDRES, 10 feb (Reuters) - Los precios del cobre caían el martes, bajo la presión del aumento de las existencias y la escasa actividad comercial antes de las festividades del Año Nuevo Lunar en China, el principal consumidor de metales, que comienzan este fin de semana

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,8% a US$13.073,50 por tonelada métrica a las 0958 GMT

* La demanda se ha enfriado después de que los compradores chinos industriales concluyeron la reposición de existencias previa a las festividades, indicó la correduría china GF Futures en una nota

* El consumo aparente de cobre de China en el cuarto trimestre cayó un 12,3% interanual, mientras que la demanda anual de este metal en 2025 aumentó un 4%, indicaron los analistas de Morgan Stanley en una nota

* Añadieron que habrá pocos datos concretos sobre el consumo reciente hasta marzo debido a las fiestas del Año Nuevo Lunar, que comienzan el 15 de febrero y duran nueve días

* En tanto, las existencias de cobre en los almacenes registrados en la LME se sitúan en 189.100 toneladas, su nivel más alto desde mayo, después de que se entregaran 4.800 toneladas en los almacenes de Taiwán y Estados Unidos, según los datos diarios de la LME

* Las existencias en los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái aumentaron a 248.911 toneladas de cobre, su nivel más alto desde marzo, a finales de la semana pasada, mientras que las existencias de cobre de Comex , con un máximo histórico de 535.430, siguen registrando entradas diarias

* El yuan chino se fortalecía el martes por encima de 6,91 unidades por dólar por primera vez desde mayo de 2023, lo que proporcionaba cierto apoyo al cobre. La fortaleza del yuan hace que los metales que cotizan en dólares sean más atractivos para los compradores chinos

* Esta semana, la atención de los mercados en general se centra en los informes mensuales sobre el empleo y los precios al consumo en Estados Unidos, que se han retrasado ligeramente debido al reciente cierre del Gobierno durante tres días

* En el aspecto técnico, el cobre se ve respaldado por el promedio móvil de 21 días, situado en US$13.061

* Entre otros metales industriales de la LME, el aluminio caía un 1,1% a US$3.091 por tonelada, el zinc perdía un 0,3% a US$3.362,50, el plomo bajaba un 0,4% a US$1.960,50, el estaño descendía un 0,6% a US$48.360, mientras que el níquel cedía un 1,0% a US$17.160. (Reporte de Polina Devitt; reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Harikrishnan Nair; Editado en Español por Ricardo Figueroa)