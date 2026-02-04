METALES BÁSICOS-El cobre cae por fortalecimiento del dólar y panorama sobre existencias

Por Polina Devitt

LONDRES, 4 feb (Reuters) - Los precios del cobre caían el miércoles, presionados por un dólar más fuerte y una mayor disponibilidad ⁠de metal en las reservas ⁠de las bolsas, mientras que los operadores restaban importancia a los planes chinos de ampliar las reservas estratégicas.

* El cobre de referencia a tres meses en la ⁠Bolsa de Metales ‌de Londres (LME) ​bajaba un 0,7% a 13.384,50 dólares por tonelada métrica a las 1043 GMT.

* El cobre ha ​perdido un 8% desde que los especuladores ampliaron su ola de compras de oro y ‌plata, lo que llevó al cobre a un máximo ‌histórico de 14.527,50 dólares el 29 de ​enero, a pesar de las advertencias de los analistas sobre la debilidad de la demanda, el aumento de las reservas y la probabilidad de una mayor oferta.

* "Se está observando que la volatilidad de los metales preciosos se extiende al cobre, aunque no en la misma medida", afirmó Anant Jatia, de Greenland Investment Management, un fondo de cobertura especializado en el arbitraje de materias primas.

* En su opinión, el mercado de los metales preciosos se ha vuelto cada ⁠vez más especulativo y opera con una liquidez reducida que plantea riesgos tanto para las posiciones largas como para las ​cortas.

* "En este tipo de volatilidad, el efectivo es el rey. Tanto para los especuladores como para los que buscan coberturas, la liquidez es lo único que garantiza la defensa de sus posiciones", añadió, refiriéndose tanto al mercado de metales básicos como al de metales preciosos.

* En China, el principal consumidor de metales, varios operadores y analistas advirtieron contra la sobreinterpretación de las declaraciones realizadas por un funcionario de la Asociación ⁠China de la Industria de Metales No Ferrosos, respaldada por el Estado, sobre los planes de ampliar ​las reservas estratégicas de cobre de China.

* Aumentando aún más la presión sobre el cobre, las existencias disponibles en los almacenes registrados en la LME aumentaron a 155.725 toneladas, su nivel más alto desde marzo, después de que se devolvieran 12.750 ‍toneladas en Taiwán y Corea del Sur.

* En cuanto a otros metales de la LME, el níquel subía un 0,3% a 17.495 dólares la tonelada. Goldman Sachs y Macquarie elevaron el martes sus previsiones promedio del precio del níquel para 2026 por encima de los 17.000 dólares, citando una oferta más ajustada por parte del principal productor, Indonesia.

* El ​aluminio caía un 0,2% a 3.100,50 dólares por tonelada, el zinc bajaba un 0,1% a 3.335 dólares, mientras que el plomo sumaba un 0,1% a 1.965 dólares y el estaño perdía un 0,4% a 49.050 dólares. (Reporte de Polina Devitt. Reporte adicional ‍de Lewis Jackson y Dylan Duan. Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)