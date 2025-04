Metales básicos-el cobre cae por la disputa arancelaria y la firmeza del dólar

(.)

Por Eric Onstad

LONDRES, 25 abr (Reuters) - Los precios del cobre bajaron el viernes, ya que la fortaleza del dólar y la incertidumbre sobre la demanda eclipsaron el optimismo ante la posibilidad de que Estados Unidos y China intenten frenar su guerra comercial.

* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó a 9.392 dólares la tonelada a las 1600 GMT. El metal cerró al alza la semana tras alcanzar los 9.481,5 dólares esta semana, su nivel más alto desde el 3 de abril.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su gobierno está hablando con China para llegar a un acuerdo arancelario y que su homólogo chino, Xi Jinping, le había llamado, según informó la revista Time.

* El viernes también surgieron noticias de que China concedió algunas exenciones a las importaciones estadounidenses de sus aranceles del 125% y está pidiendo a las empresas que identifiquen los bienes que podrían acogerse a ellas.

* "Es difícil saber exactamente adónde vamos con esta guerra comercial. Está claro que hay una negociación, pero no es una negociación fácil", dijo Nitesh Shah, de WisdomTree. "A corto plazo no sabemos cuánta destrucción de la demanda se producirá como resultado de la guerra comercial, así que no me sorprende que hayamos tenido un día un poco bajista".

* Los futuros del cobre Comex en Estados Unidos bajaban un 0,2%, a 4,85 dólares la libra, llevando la prima del Comex sobre la LME a 1.289 dólares la tonelada.

* En el mercado metalúrgico pesó la apreciación del dólar, alimentada por las señales de alivio de las tensiones arancelarias, que encarecen las materias primas valoradas en dólares para los compradores que utilizan otras divisas.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME bajó un 0,5%, a 2.436 dólares la tonelada; el zinc cayó un 1,5%, a 2.648,5 dólares; el plomo declinó un 0,7%, a 1.945 dólares; el níquel restó un 2%, a 15.500 dólares; y el estaño sumó un 0,6%, a 31.940 dólares.

* Para ver los precios de los futuros de metales básicos:

- COBRE

- PLOMO

- ESTAÑO

- NÍQUEL

- ALUMINIO

- ZINC

(Reporte adicional de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Lewis Jackson en Pekín; editado en Español por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)