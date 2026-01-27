METALES BÁSICOS: el cobre cae por la toma de beneficios tras rozar máximos históricos

27 ene (Reuters) -

Los precios del cobre bajaban el martes tras rozar máximos históricos, en un momento en que los inversores tomaron beneficios y la Bolsa de Futuros de Shanghái elevó aún más los coeficientes de margen.

El contrato de cobre más negociado en SHFE cerraba con una caída del 0,16%, hasta 102.600 yuanes (US$14.747,31) la tonelada métrica. Recortó pérdidas tras caer hasta un 1,15% en la sesión anterior.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres descendía un 0,68%, a US$13.109,50 la tonelada.

El cobre se acerca a máximos históricos, con el contrato de Shanghái alcanzando los 104.100 yuanes en la víspera y la referencia londinense los US$13.311 el lunes.

El mercado está registrando cierta toma de ganancias, lo que provocó los descensos anteriores, según los operadores.

La caída también se produce después de que la SHFE ajustara los coeficientes de margen, una medida que los operadores consideran que mitiga los riesgos en un contexto de creciente volatilidad de los precios.

La SHFE intervino en el mercado el lunes para aumentar los requisitos de margen y ampliar los límites de precios para el cobre y el aluminio, y los ajustes entraron en vigor el 28 de enero.

Es la segunda medida de este tipo que adopta la bolsa desde el 20 de enero, dirigida a los dos metales, ya que ambos han registrado volatilidad este año.

La bolsa está introduciendo cada vez más cambios normativos en 2026. El lunes, la SHFE puso freno a la negociación de varios clientes por no haber revelado el control común de las cuentas de negociación, al tiempo que ajustaba los límites de negociación de ambos metales.

El estaño recuperó parte de sus pérdidas tras el retroceso provocado por la medida reguladora, que el lunes rompió un rally sin precedentes.

El estaño más negociado en Shanghái cerraba con una subida del 1,93%, hasta 451.160 yuanes la tonelada, tras caer hasta un 4,70% anteriormente.

El estaño de referencia en Londres repuntaba un 4,09%, hasta US$56.450 la tonelada, tras bajar un 1,90%.

Casi todos los metales básicos caían el martes. El aluminio bajaba un 0,21%, el plomo perdía un 0,79%, el níquel cedía un 1,87%, mientras que el zinc avanzaba un 0,77%.

En la LME, el aluminio caía un 0,47%, el zinc se depreciaba un 0,25%, el plomo bajaba un 0,07% y el níquel descendía un 0,17%.

(1 dólar = 6,9572 yuanes chinos renminbi)

(Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Rashmi Aich y Sonia Cheema; edición en español de Paula Villalba)