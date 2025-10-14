Metales básicos: el cobre cae por las tensiones comerciales entre EE.UU. y China

Por Polina Devitt

LONDRES, 14 oct (Reuters) - Los precios del cobre caían el martes debido a la preocupación por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo, con su posible efecto sobre las perspectivas de la demanda de metales dependientes del crecimiento.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres restaba un 2,6%, a US$10.544,5 la tonelada, a las 1004 GMT.

* El cobre, utilizado en la energía y la construcción, ha bajado un 4% desde que la preocupación por la reducción del suministro de las minas tras las interrupciones en Indonesia, la República Democrática del Congo y Chile llevó al metal a un máximo de 16 meses de US$11.000 el 9 de octubre.

* "La demanda no es tan buena para el cobre, aunque tengamos todos estos problemas de suministro", dijo Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics.

* Desde el punto de vista técnico, la media móvil más cercana, que proporciona soporte al cobre, es la de 21 días, actualmente en US$10.375.

* Estados Unidos y China comenzaron el martes a cobrar tasas portuarias adicionales a las empresas de transporte marítimo que mueven de todo, desde juguetes navideños hasta petróleo. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que el presidente Donald Trump aún tiene previsto reunirse con su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur a fines de mes.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME caía un 0,8%, a US$2739,5 la tonelada; el zinc perdía un 2,4%, a US$2946,5; el níquel bajaba un 0,2%, a US$15.175; mientras que el estaño y el plomo cedían un 0,4%, a US$35.505 y US$1980,5, respectivamente.

* El plomo y el níquel alcanzaron sus mínimos desde el 10 y el 11 de septiembre, respectivamente, mientras que el zinc tocó su nivel más bajo desde el 30 de septiembre.

Para ver los precios de los futuros de metales básicos:

- COBRE

- PLOMO

- ESTAÑO

- NÍQUEL

- ALUMINIO

- ZINC

(Editado en español por Carlos Serrano)