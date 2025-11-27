METALES BÁSICOS: El cobre cae por los débiles datos chinos
Por Polina Devitt
LONDRES, 27 nov (Reuters) - Los precios del cobre se vieron presionados el jueves por la debilidad de los datos de China, principal consumidor mundial de metales, y la renovada preocupación por el sector inmobiliario del país, tras tocar en la víspera su nivel más alto en casi un mes.
* A las 17:00 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedió un 0,3%, a US$10.945 la tonelada.
* El metal rojo alcanzó los US$11.025 el miércoles, su máximo desde el 30 de octubre, por expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en diciembre. El 29 de octubre alcanzó un máximo histórico de US$11.200 por las interrupciones en el suministro de las minas.
* Con los mercados estadounidenses cerrados por la festividad del Día de Acción de Gracias, la atención del mercado de metales se centró en los datos que mostraron que los beneficios industriales chinos se contrajeron en octubre, según el promotor Vanke.
* Desde el punto de vista técnico, el cobre se apoya en la media móvil de 21 días, a US$10.945.
* Es probable que la prima del 2%-3% del contrato de cobre Comex sobre el de referencia en la LME, que sigue atrayendo el metal a las reservas estadounidenses, persista durante los próximos 18 meses, dijo un ejecutivo de la LME, citando incertidumbres en torno a los aranceles del cobre en Estados Unidos.
* Las existencias de cobre Comex
* En otros metales básicos en la LME, el aluminio cedió un 0,3%, a US$2.000 la tonelada; el zinc un 0,2%, a US$2.200; el plomo subió un 0,3%, a US$1.985; el níquel bajó un 0,5%, a US$16.500; y el estaño cedió un 0,1%, a US$25.000, tras tocar los US$38.650, su máximo desde mayo de 2022, por persistente inquietud ante las interrupciones del suministro.
(Reporte adicional de Dylan Duan; editado en español por Carlos Serrano)
