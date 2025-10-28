Metales básicos: el cobre cae por toma de ganancias antes de reunión de la Fed y negociaciones EE.UU.-China

28 oct (Reuters) - El cobre bajaba el martes debido a que los inversores tomaban ganancias tras el repunte del lunes hacia un máximo histórico, centrándose ahora en la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y en la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 1,1% a US$10.910,50 por tonelada métrica a las 1015 GMT. El metal tocó los US$11.094 el lunes, justo por debajo de su máximo histórico de US$11.104,50, impulsado por las esperanzas de que Trump y Xi pudieran llegar a un acuerdo para aliviar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China el jueves.

* El contrato de cobre al contado de la LME tenía un descuento de casi US$24 la tonelada respecto al contrato a plazo a tres meses , lo que sugiere poca necesidad de entrega inmediata de metal.

* En China, la prima del cobre Yangshan , que refleja el apetito por importar cobre, se situó en US$35 la tonelada, por debajo de los US$58 de finales de septiembre.

* Los corredores esperan que la Fed recorte su tasa de endeudamiento a corto plazo en 25 puntos básicos en su reunión que finaliza el miércoles, mientras que el discurso del presidente Jerome Powell después de la decisión podría dar indicios sobre si habrá un recorte adicional en diciembre.

* Además de la Fed y de la reunión entre Trump y Xi, el cierre del Gobierno estadounidense está lastrando al dólar. Un dólar más débil hace que los metales que cotizan en el billete verde sean más asequibles para los tenedores de otras monedas.

* "Así que hay tres impulsores que deberían llevar al cobre por encima del récord de nuevo", dijo Tom Price, analista de Panmure Liberum. "A pesar de que soy bajista en las perspectivas a más largo plazo para el cobre, creo que esto podría ser unos días bastante boyantes".

* Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME caía un 0,6% a US$2856 la tonelada, el zinc bajaba un 1,1% a US$3020,50, el níquel cedía un 0,7% a US$15.165, el estaño perdía un 0,2% a US$35.820 y el plomo restaba un 0,4% a US$2016. (Reporte de Tom Daly. Información adicional de Dylan Duan y Lewis Jackson. Editado en Español por Ricardo Figueroa)