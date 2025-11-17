METALES BÁSICOS El cobre cae tras crecer las dudas sobre un recorte de tipos en diciembre

SHANGHÁI, 17 nov (Reuters) -

El cobre bajó el lunes en un contexto de ventas generalizadas en el complejo de los metales básicos, mientras las opiniones a favor de la restricción monetaria de algunos responsables de la Reserva Federal de Estados Unidos desataban la preocupación de que pueda descartarse un recorte de los tipos de interés en diciembre.

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE, por sus siglas en inglés)

cerró la sesión con una caída del 0,91%, a 86.450 yuanes (US$12.169,54) por tonelada métrica. El cobre de referencia a tres meses de la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés) bajaba un 0,20% y cotizaba a US$10.830 la tonelada, a las 07.15 GMT.

El mercado está bajo presión en un momento en que los operadores apuestan en contra de un recorte en diciembre por parte de la Fed.

Algunos responsables de política monetaria del banco central estadounidense expresaron su preocupación por la inflación cuestionando si es necesario otro recorte de tipos.

El Gobierno de EEUU dijo el viernes que comenzará a publicar los datos económicos retrasados por el cierre de la Administración, entre ellos el informe de empleo de septiembre retrasado del jueves. El dólar estadounidense se fortalecía el lunes mientras el mercado valoraba las opiniones de los dirigentes monetarios a favor de la restricción. Un dólar más fuerte pesa sobre las materias primas que se negocian en el billete verde, ya que las encarece para los inversores que utilizan otras divisas.

Mientras tanto, la débil demanda de China y los decepcionantes datos económicos siguieron debilitando el ánimo del mercado. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el aluminio bajaba un 1,14%, el zinc descendía un 0,33%, el plomo caía un 1,39%, el níquel perdía un 0,92% y el estaño se dejaba un 1,32%.

Todos los metales básicos, salvo el cobre, vieron aumentar sus existencias en los almacenes registrados en la SHFE la semana pasada, lo que indica una débil demanda. Entre los demás metales de la LME, el aluminio bajaba un 0,35%, el plomo perdía un 0,48%, el níquel retrocedía un 0,44%, el estaño subía un 0,16% y el zinc apenas variaba.

(1 dólar = 7,1038 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; edición en español de Jorge Ollero Castela)