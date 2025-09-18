Metales básicos: el cobre cae tras rebaja de tasas de la Fed y repunte del dólar

Por Tom Daly

18 sep (Reuters) - Los precios del cobre bajaron el jueves, ya que los operadores tomaron ganancias tras el recorte de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras que el dólar se fortaleció después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, descartó una relajación monetaria más agresiva en el futuro.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cayó un 0,5% a US$9943 por tonelada a las 1600 GMT, tras anotar más temprano los US$9917, su menor nivel desde el 10 de septiembre. El metal utilizado en electricidad y construcción había toca un máximo de 15 meses el lunes.

* La Reserva Federal señaló que habría más recortes en octubre y diciembre, pero Powell rechazó en su rueda de prensa la idea de que pudieran ser rebajas mayores.

* El índice dólar subió un 0,6%, a 97,46, pero sigue perdiendo cerca de un 10,2% este año. Un dólar más fuerte encarece los metales que cotizan en el billete verde para los tenedores de otras divisas y puede lastrar los precios.

* Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics, dijo que la decisión sobre las tasas de interés del miércoles fue uno de los factores clave de la caída del cobre, pero también señaló un patrón gráfico técnico conocido como "triple techo".

* "Ha habido mucha resistencia en el cobre en torno al nivel de US$10.160", dijo Smith. "Ha dado un giro en ese punto tres veces recientemente, lo que significa que el impulso es probable que sea a la baja por el momento".

* El aluminio fue el único metal del complejo básico que ganó terreno, subiendo un 0,3% a US$2690 por tonelada en medio de una oferta limitada. El productor indio de aluminio Hindalco Industries anunció el jueves la suspensión de la producción en su planta de reciclaje Novelis en Oswego, Nueva York, debido a un incendio esta semana.

* El metal ligero, ampliamente utilizado en el transporte, el embalaje y la construcción, alcanzó el martes un máximo en seis meses de US$2720.

* Mientras, el zinc y el níquel cayeron un 1%; el estaño retrocedió un 2%, alcanzando su nivel más bajo desde el 22 de agosto; y el plomo bajó un 0,3% a US$2006 por tonelada. (Reporte de Tom Daly; Reporte adicional de Amy Lv y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)