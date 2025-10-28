Metales básicos: el cobre cede a la espera de las reuniones entre Trump y Xi y de la Fed

SHANGHÁI, 28 oct (Reuters) -

Los precios del cobre bajaban el martes, mientras los inversores

recogían beneficios

tras la subida récord de la última sesión, impulsados por el optimismo sobre la próxima reunión entre Donald Trump y Xi Jinping y la decisión sobre los tipos de la Reserva Federal. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái borraba la subida de la mañana y cerraba la sesión diurna con un descenso del 1,09%, a 86.980 yuanes (US$12.211,15) por tonelada métrica. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres descendía un 1,05%, a US$10.913,5 la tonelada, a las 0746 GMT.

La caída detuvo cuatro días del cobre en Londres y la subida de tres días de su homólogo de Shanghái, después de que ambos tocaran máximos de 17 meses el lunes en un clima de optimismo de que las dos principales economías del mundo se acercaban a un acuerdo para reducir las tensiones comerciales.

Los inversores recogieron beneficios mientras el cobre se acercaba a su máximo histórico, según los operadores. La demanda del metal rojo siguió mostrando debilidad. La prima del cobre Yangshan , que refleja el apetito por importar cobre, bajó el lunes a US$35 la tonelada desde los US$58 de finales de septiembre.

Hay mucho en juego antes de la reunión del jueves entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, donde se espera que los dos líderes finalicen un marco comercial negociado por responsables de ambas partes durante el fin de semana en Malasia.

Los inversores también están atentos a la próxima convocatoria de tipos de la Fed el miércoles. Los dirigentes monetarios del banco central estadounidense están dispuestos a recortar el tipo de interés a corto plazo en un cuarto de punto porcentual.

El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, tras la decisión, sin embargo, influirá en el sentimiento del mercado, ya que señalará si un recorte adicional muy esperado surgirá en diciembre. Entre otros metales básicos de la SHFE, el aluminio bajaba un 0,56%, el plomo descendía un 0,91%, el estaño caía un 0,63% y el zinc apenas variaba. En la LME, el aluminio retrocedía un 0,64%, el zinc cedía un 0,97%, el plomo perdía un 0,52%, el níquel bajaba un 0,69% y el estaño descendía un 0,31%.

(US$1 = 7,1230 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)