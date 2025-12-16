METALES BÁSICOS-El cobre cede ante los débiles datos económicos de China

SHANGHÁI, 16 dic (Reuters) -

El cobre retrocedía el martes, ampliando la caída desde el máximo histórico de la semana pasada; los débiles datos económicos de China, el principal consumidor, y las renovadas preocupaciones sobre una burbuja de inteligencia artificial presionan los precios.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con una caída del 0,79%, hasta 91.840 yuanes (US$13.041,01) la tonelada métrica. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,42% a US$11.607 la tonelada, a las 0700 GMT.

La producción de las fábricas chinas se ralentizó en noviembre hasta mínimos de 15 meses, mientras que los precios de las viviendas nuevas siguieron bajando, según datos publicados el lunes.

El metal rojo utilizado en la energía, la construcción y la industria manufacturera bajó debido a los decepcionantes datos, a pesar de la debilidad del dólar que apoya a las materias primas negociadas en dólares abaratándolas para los inversores con otras divisas.

El renovado temor al estallido de la burbuja de la inteligencia artificial también debilitó el cobre, lo que provocó una repentina liquidación el viernes, después de que el metal rojo alcanzara un máximo histórico. Por lo demás, entre los metales básicos de la SHFE, el níquel se desplomaba hasta un mínimo de 40 meses de 111.770 yuanes la tonelada.

Cerró la sesión diurna con un descenso del 2,36%, hasta 112.290 yuanes la tonelada.

El níquel de Shanghái seguía la estela del níquel de referencia londinense, que el lunes cayó hasta US$14.235 la tonelada, el nivel más bajo desde abril.

El níquel a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) siguió bajando, con un descenso del 0,36% hasta US$14.295 la tonelada el martes.

El peso pesado de la minería rusa Nornickel elevó el lunes sus expectativas para el excedente de níquel.

Sus expectativas para el superávit de 2025 son de 240.000 toneladas, por encima de las 120.000 toneladas de sus perspectivas de julio, y el superávit de 2026 se espera que sea de 275.000 toneladas, también un aumento significativo desde las 130.000 toneladas de julio. El níquel, metal utilizado en el acero inoxidable y las baterías, ha sufrido un importante exceso de oferta desde 2023, tras el auge de la producción de Indonesia.

La reciente debilidad se debió a la escasa demanda del metal antes de fin de año, según los operadores. Tanto el arrabio de níquel (NPI, por sus siglas en inglés) como el sulfato de níquel han ido a la baja desde mediados de octubre. El NPI se utiliza como materia prima clave para el acero inoxidable, y el sulfato de níquel es una materia prima para baterías.

El níquel de Shanghái ha perdido más de un 11% en lo que va de año, y el cobre de Londres ha bajado casi un 7%.

En el mercado de Shanghái, el estaño registraba el mayor descenso, cerrando la sesión diurna con una caída del 3,15%, hasta 320.620 yuanes la tonelada. El aluminio bajaba un 0,21%, el zinc perdía un 1,62% y el plomo caía un 1,44%.

Entre los demás metales de la LME, el estaño perdía un 0,92%, el zinc bajaba un 0,94%, el aluminio sumaba un 0,40% y el plomo avanzaba un 0,15%.

(US$1 = 7,0424 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)