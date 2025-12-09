METALES BÁSICOS: El cobre cede desde su máximo histórico; el mercado espera la decisión de la Fed

SHANGHÁI, 9 dic (Reuters) - El cobre retrocedía desde su máximo histórico el martes, mientras la negociación sigue dominada por las conversaciones sobre la decisión de la Reserva Federal de esta semana sobre los tipos de interés y la perspectiva de una oferta ajustada. El contrato de cobre más negociado de la Bolsa de Futuros de Shanghái, cerró la sesión diurna con una caída del 1,46%, hasta 91.090 yuanes (US$12.883,65) por tonelada métrica. El cobre de referencia a tres meses de la Bolsa de Metales de Londres también bajaba, un 1,59% hasta US$11.450 la tonelada a las 07:17 GMT.

El cobre de Shanghái ha ganado un 25% este año y el de referencia de Londres ha subido más de un 30% en lo que va de año.

Los analistas de Sucden Financial prevén que los precios del cobre "se caracterizarán probablemente por fuertes subidas seguidas de una consolidación poco profunda", ya que el interés por vender al nivel actual es limitado.

Los inversores esperan un recorte de tipos en Estados Unidos esta semana, así como comentarios a favor de endurecer la política monetaria sobre nuevas reducciones por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell.

El mercado prevé ahora menos recortes de tipos en 2026, señalando la persistente preocupación por la inflación y la resistencia de la economía estadounidense.

En el mercado del cobre, persiste la preocupación por la oferta debido a las interrupciones en las minas y a la continua dislocación de las existencias de cobre en Estados Unidos.

Las existencias de cobre en los almacenes Comex siguieron aumentando el lunes, hasta 439.510 toneladas cortas (398.717 toneladas métricas) tras alcanzar un máximo histórico el 5 de diciembre.

Por lo demás, entre los metales básicos de la SHFE, el aluminio perdía un 1,67%, el zinc bajaba un 0,17%, el plomo retrocedía un 0,89%, el níquel cedía un 0,58% y el estaño descendía un 1,36%. Entre los demás metales de la LME, el aluminio bajaba un 1,11%, el zinc descendía un 0,74%, el plomo cedía un 0,40%, el níquel perdía un 0,24% y el estaño se desplomaba un 0,96%.

(1 dólar = 7,0702 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Mrigank Dhaniwala y Rashmi Aich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)