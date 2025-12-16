METALES BÁSICOS-El cobre cede mientras el mercado opera con cautela a la espera de datos de EEUU

Por Polina Devitt

LONDRES, 16 dic (Reuters) - Los precios del cobre retrocedían el martes en una sesión marcada por la cautela a la espera de los datos de empleo de Estados Unidos, en medio de una baja liquidez típica de fin de año.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 0,6% a US$11.592 por tonelada métrica a las 0943 GMT. El viernes alcanzó un máximo histórico de US$11.952, debido a la preocupación por la escasez de oferta.

* Con escasa liquidez y poca guía de los fundamentos, las oscilaciones de precios en los metales básicos son cada vez más exageradas, dejando al complejo vulnerable a movimientos bruscos a finales de año, dijeron analistas de Sucden Financial.

* El metal, utilizado en la energía y la construcción, ha subido un 33% en lo que va de año, dirigiéndose a su mayor alza anual desde 2009, debido a varias interrupciones en las minas, salidas de existencias hacia Estados Unidos y expectativas de un futuro aumento de la demanda de los centros de datos de inteligencia artificial y la transición energética.

* "En realidad, lo que estamos viendo este año es el problema de la oferta, ya que esperamos que el superávit de este año se convierta en déficit de mercado el año que viene", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree. "Puede que la demanda sea moderada ahora, pero se trata más bien de las expectativas de que el cobre se beneficiará a medida que el mundo se electrifique".

* La prima Yangshan , un indicador del apetito chino por las importaciones de cobre, se ha estabilizado esta semana en US$42, su máximo en dos meses.

* Entre otros metales básicos en la LME, el aluminio subía un 0,4%, a US$2.876,50 la tonelada. Los datos diarios de la LME mostraron que las existencias de aluminio en los almacenes registrados en la LME cayeron a 452.600 toneladas tras una nueva cancelación de 32.025 toneladas en Malasia. <0#MALSTX-LOC>

* El plomo en la LME ganaba un 0,2%, a US$1.944, tras tocar US$1.937,5, su mínimo desde mayo, mientras que el zinc caía un 1,5%, a US$3.048,50. Ambos metales registraron importantes entregas en las existencias de la LME, principalmente en Singapur. <0#MPBSTX-LOC> <0#MZNSTX-LOC>

* El níquel bajaba un 0,2% a US$14.310 tras tocar el lunes su mínimo en ocho meses de US$14.235, mientras que el estaño perdía un 0,6% a US$40.720. (Reporte de Polina Devitt; Editado en Español por Ricardo Figueroa)