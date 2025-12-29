METALES BÁSICOS: El cobre cede tras una subida récord y los inversores recogen beneficios

29 dic (Reuters) -

Los precios del cobre recortaban las ganancias previas al cierre del mercado asiático el lunes después de que los inversores aseguraran beneficios tras una fuerte subida que llevó los precios a máximos históricos. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 3,27% hasta los US$12.560 por tonelada métrica a las 0740 GMT, después de marcar un récord de US$12.960 por tonelada a principios de la sesión.

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái, por su parte, retrocedía desde la cota de los 100.000 yuanes, cerrando la jornada con una subida de solo el 0,76%, hasta 98.860 yuanes (US$14.105,33) la tonelada, tras tocar brevemente un máximo histórico de 102.660 yuanes.

(1 = 7,0087 yuanes chinos renminbi) (Información del Equipo de Materias Primas y Energía de China; edición de Ronojoy Mazumdar y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)