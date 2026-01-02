METALES BÁSICOS: El cobre comienza 2026 al alza y el aluminio toca su máximo de 3 años y medio

SINGAPUR, 2 ene (Reuters) -

El cobre subía casi un 1% en Londres el viernes, comenzando el año nuevo con una nota positiva después de que los precios subieran más de un 40% hasta máximos históricos en un estelar 2025, mientras que el aluminio alcanzó su máximo desde mayo de 2022. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,9% a US$12.537 por tonelada métrica hacia las 0556 GMT. La Bolsa de Futuros de Shanghái permaneció cerrada por festivo. El aluminio de la Bolsa de Metales de Londres (LME) apenas variaba tras subir a su nivel más alto desde mayo de 2022 a US$2.998 la tonelada.

El cobre LME alcanzó un máximo histórico el año pasado, subiendo un 42%, después de que un dólar estadounidense más débil, el auge de la demanda de inteligencia artificial y energía renovable y las interrupciones en el suministro de las minas impulsaran el repunte. (Información de Naveen Thukral; edición de Rashmi Aich y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)