Metales básicos: el cobre corta cuatro sesiones al alza por firmeza del dólar y preocupación por China

Por Eric Onstad

LONDRES, 27 ago (Reuters) - El cobre caía el miércoles, rompiendo cuatro sesiones al alza, lastrado por un dólar más fuerte, el aumento de los inventarios y la preocupación por la demanda en China, principal consumidor mundial de metales.

* A las 0940 GMT, el contrato de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,5%, a US$9790,5 la tonelada, tras tocar el martes un máximo de dos semanas de US$9862.

* El cobre en la LME acumula un alza del 11% este año, recuperándose de un mínimo de más de 16 meses de US$8105 a principios de abril.

* "La demanda china está mostrando signos de desaceleración, con vientos en contra para la economía, incluidos los aranceles y el debilitado sector inmobiliario", dijo Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING.

* Los datos de China fueron mixtos, mostrando que los beneficios industriales disminuyeron por tercer mes consecutivo en julio en un contexto de debilidad de la demanda y una deflación en curso a las puertas de las fábricas. El descenso, sin embargo, fue menor que en mayo y junio, y los beneficios del sector manufacturero subieron un 6,8%.

* Según Alastair Munro, estratega jefe de metales básicos de Marex, esta mejora podría deberse a la campaña que el gobierno chino ha emprendido en los dos últimos meses para reducir el exceso de capacidad de la industria, incluida la metalúrgica.

* Los precios de los metales también se veían presionados por un dólar más firme tras la medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, que renovó la preocupación de los inversores sobre la independencia del banco central.

* En otros metales, el aluminio en la LME caía un 0,8%, a US$2616,5 la tonelada; el zinc cedía un 0,7%, a US$2793,5; el níquel perdía un 0,6%, a US$15.200; el plomo sumaba un 0,2%, a US$1991,5; y el estaño ganaba un 0,2%, a US$34.275.

Para ver los precios de los futuros de metales básicos:

- COBRE

- PLOMO

- ESTAÑO

- NÍQUEL

- ALUMINIO

- ZINC

(Editado en español por Carlos Serrano)