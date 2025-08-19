Metales básicos: el cobre cotiza en lateral ante las señales dispares del mercado

```html

PEKÍN, 19 ago (Reuters) -

Los precios del cobre cotizaban en un rango ajustado el martes, con los operadores manteniéndose cautos mientras las señales mixtas del mercado ensombrecían las direcciones. Un dólar estadounidense más fuerte,

Sin embargo, las esperanzas de una mayor demanda estacional en China, principal consumidor, se mantenían, apoyando los precios del metal rojo utilizado en los sectores de la energía y la construcción.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

bajaba un 0,13%, a 78.920 yuanes (US$10.982,92) por tonelada métrica, a las 0259 GMT. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres, sin embargo, sumaba un 0,2%, a US$9752,5 la tonelada. Los mercados del cobre seguirán de cerca la publicación de los índices de gestores de compras (PMI) manufactureros de la UE y EEUU del jueves, ya que unas cifras más débiles reforzarían las preocupaciones actuales sobre la demanda, mientras que cualquier sorpresa al alza podría proporcionar un apoyo de corta duración, dijeron analistas de la consultora Benchmark Mineral Intelligence (BMI) en una nota.

Las importaciones chinas de cobre refinado seguían débiles debido al arbitraje desfavorable entre los almacenes SHFE y LME, dijeron los analistas de BMI, esperando que la prima de importación continúe en un nivel bajo mientras la producción nacional de cobre sigue aumentando. Además, la producción en Perú, tercer productor mundial de cobre, aumentó un 7,1% interanual en junio, gracias al fuerte incremento en las minas de Las Bambas, controladas por MMG. Sin embargo, la más reciente promesa de China de seguir impulsando el consumo reavivaba las esperanzas en la demanda. El aluminio SHFE bajaba un 0,12%, el níquel caía un 0,51%, el estaño descendía un 0,33% y el zinc perdía un 0,65%, mientras que el plomo avanzaba un 0,21%. El aluminio LME caía un 0,29%, el níquel perdía un 0,57%, el zinc bajaba un 0,11%, mientras que el plomo ganaba un 0,36% y el estaño apenas variaba.

(US$1 = 7,1857 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

