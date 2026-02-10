METALES BÁSICOS: el cobre cotiza estable ante alza de inventarios y baja demanda pese a dólar débil

10 feb (Reuters) -

El cobre de Shanghái se mantenía dentro de una horquilla estrecha el martes, mientras el aumento de las existencias y la débil demanda antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar compensaban la debilidad del dólar estadounidense. El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con un alza del 0,05%, a 101.560 yuanes (US$14.695,41) la tonelada métrica. Anteriormente, durante la sesión, había subido hasta un 0,98%. Por su parte, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,76% hasta los US$13.076 por tonelada a las 0700 GMT, tras caer hasta un 0,89%. El dólar estadounidense seguía debilitándose el martes, lo que hizo que las materias primas cotizadas en dólares fueran más asequibles para los poseedores de otras divisas.

El cobre ha estado bajo presión debido al aumento de las existencias en los almacenes registrados en las principales bolsas, junto con la débil demanda en vísperas de los festivos del Año Nuevo Lunar chino, que duran nueve días y comienzan el 15 de febrero, cuando la actividad económica se paraliza.

A pesar de las persistentes restricciones de suministro a largo plazo, se espera que los precios del cobre se mantengan dentro de un rango, según indicó la correduría china GF Futures en una nota.

La demanda se ha enfriado después de que los compradores chinos de la cadena de distribución concluyeran la reposición de existencias previa a las vacaciones, mientras que las existencias visibles están aumentando a nivel mundial y la prima COMEX-LME se está reduciendo, según GF Futures. Las existencias de cobre de la LME aumentaron hasta las 184.300 toneladas el viernes, frente a las 137.225 toneladas del 9 de enero. Las existencias de cobre en los almacenes de la SHFE registraron el viernes un aumento de nueve semanas hasta alcanzar las 248.911 toneladas.

Mientras tanto, las existencias de cobre de Comex

siguieron aumentando hasta alcanzar un récord de 535.430 toneladas. La prima del cobre de Yangshan , un indicador de la demanda china de cobre importado, se situaba en US$38 por tonelada, frente a los US$20 anteriores. Sigue siendo baja en comparación con los más de US$50 de finales de diciembre, lo que indica una demanda débil en China. Entre otros metales básicos de la SHFE, el estaño se disparaba un 3,33% y el plomo avanzaba un 0,60%. El aluminio bajaba un 0,30%, el zinc perdía un 0,53% y el níquel retrocedía un 0,19%. En el resto de la LME, el estaño avanzaba un 0,11% y el plomo un 0,03%. El aluminio caía un 0,62%, el zinc bajaba un 0,25% y el níquel perdía un 0,63%.

(US$1 = 6,9110 yuanes renminbi chinos) (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Harikrishnan Nair y Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska )