Metales básicos: el cobre cotiza estable en medio de crecientes expectativas de recortes de tasas en EEUU

Por Polina Devitt

LONDRES, 5 sep (Reuters) - Los precios del cobre cotizaron casi sin cambios el viernes, respaldados por la debilidad del dólar, luego de que un informe sobre el empleo en Estados Unidos indicara que es casi seguro que la Reserva Federal recorte las tasas este mes.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cotizaba plano a US$9893 por tonelada métrica a las 1601 GMT.

El miércoles, el contrato tocó un máximo de cinco meses de US$10.038, debido a las crecientes expectativas de recorte de las tasas de interés en Estados Unidos este mes.

* Menores tasas de interés mejora las perspectivas de los metales dependientes del crecimiento, mientras que la debilidad de la divisa estadounidense, que bajaba un 0,3%, hace que los metales cotizados en dólares sean más atractivos para los tenedores de otras divisas.

* Una de las principales fundiciones de cobre de Japón, JX Advanced Metals, indicó que la escasez de concentrados de cobre seguía afectando a las fundiciones asiáticas y que probablemente reduciría la producción de cobre en decenas de miles de toneladas en el ejercicio fiscal que finaliza en marzo.

* En Estados Unidos, los inventarios en los almacenes propiedad de Comex , que ya se encontraban en su nivel más alto en 22 años, siguieron subiendo esta semana debido a la prima restante de los futuros del cobre de Comex frente a la referencia LME, recientemente en el 1-2%.

* La prima experimentó un desplome a finales de julio, cuando Washington excluyó el metal de cobre refinado de sus aranceles a la importación de algunos productos de cobre, pero la caída no ha sido suficiente para provocar una salida de las existencias estadounidenses, dijo un operador.

* Las existencias en los almacenes registrados en la LME se mantenían en general estables, habiendo subido un 74% desde finales de junio, y manteniendo el descuento para el contado sobre el futuro a tres meses en US$68 la tonelada.

* La prima del cobre Yangshan , que refleja la demanda de cobre importado en China, se mantenía estable el viernes en su máximo de tres meses de US$57 la tonelada.

* El crecimiento del empleo en Estados Unidos se debilitó bruscamente en agosto, mientras que la tasa de desempleo aumentó al 4,3%, confirmando que las condiciones del mercado laboral se estaban suavizando y respaldando la posibilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este mes.

* Entre otros metales básicos, el aluminio en Londres subía un 0,4%, a US$2602,50 la tonelada; el zinc ganaba un 0,6%, a US$2860,50; el plomo caía un 0,1%, a US$1984; el estaño bajaba un 0,9%, a US$34.250; y el níquel mejoraba un 0,3% a US$15.280. (Reporte de Polina Devitt; Reporte adicional de Lucas Liew; Editado en Español por Manuel Farías y Javier Leira)