METALES BÁSICOS-El cobre de la LME baja ante el alza del dólar y el aumento de las existencias

19 feb (Reuters) -

El cobre de la LME bajaba el jueves, tras haber subido más de un 2% en la última sesión, ‌mientras el dólar estadounidense alcanzaba ‌su ⁠máximo en más de una semana y el aumento de las existencias, junto con la moderada demanda de China, pesaban sobre los precios del metal rojo. El cobre ​de referencia ⁠en ⁠la LME descendía un 0,4%, hasta los 12.861,50 dólares por tonelada métrica, a las 0604 GMT, ​tras subir un 2,3% el miércoles.

La actividad bursátil es escasa, ya que la Bolsa ‌de Futuros de Shanghái permanece cerrada por las vacaciones ​del Año Nuevo Lunar hasta el 23 ​de febrero.

"Con China y Hong Kong cerrados, no es de extrañar que (el cobre) básicamente no esté haciendo nada y esté esperando a que vuelva la liquidez", dijo Ilia Spivak, jefe de macroeconomía global de Tastylive, que añadió que la fortaleza del dólar también estaba ejerciendo una ligera presión sobre los precios.

El ​dólar mantenía sus avances, después de que las actas de la Reserva Federal mostraran que los dirigentes monetarios no parecían tener prisa ⁠por recortar los tipos de interés y que varios de ellos se mostraban abiertos a subidas si la inflación se mantenía.

Un ‌dólar estadounidense más fuerte encarece los metales cotizados en dólares para los tenedores de otras divisas.

Las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la LME aumentaron en 3025 toneladas hasta alcanzar las 224.650 toneladas el martes

, la cifra más alta desde marzo de 2025.

La República Democrática del Congo llegó a un acuerdo para licitar el cobre de una importante operación de Glencore

en el ‌país, según informó Bloomberg News el miércoles.

La empresa minera estatal de la RDC, Gecamines, se ha asegurado los ⁠derechos para comercializar aproximadamente la mitad de la producción de Kamoto Copper Company, controlada ‌por una filial de Glencore, durante al menos los próximos dos años, y el ⁠30% de la producción a partir de entonces, según ⁠el artículo, que cita a personas familiarizadas con el asunto.

En cuanto a otros metales, los precios del zinc bajaban un 0,1%, hasta los 3.350 dólares . El metal alcanzó el martes su mínimo en dos semanas. El aluminio perdía un 0,5%, hasta situarse en 3.072,50 dólares, tras romper una racha de ‌cuatro sesiones consecutivas de pérdidas el miércoles, ​cuando se revalorizaba un 1,8%. El plomo ganaba un 0,2%, hasta situarse en 1.969,0 dólares, y el níquel subía un 1,1%, hasta situarse en 17.470 dólares la tonelada. El estaño subía un 0,4%, hasta los 45.855 dólares. (Información de Ishaan Arora en ‌Bangalore; información adicional de Swati Verma; edición de Janane Venkatraman; edición en español de Paula Villalba)