METALES BÁSICOS: el cobre de Londres cae ante la incertidumbre sobre los aranceles

23 feb (Reuters) -

El cobre de la LME cotizaba por debajo del máximo semanal alcanzado el lunes, mientras la incertidumbre se apoderaba de los mercados, después de que la Corte Suprema de EE. UU. rechazara los aranceles del presidente Donald Trump, a lo que este respondió con el anuncio de un impuesto del 15% sobre todas las importaciones estadounidenses. El cobre de referencia en la LME bajaba un 0,1%, hasta situarse en US$12.941,50 por tonelada métrica, a las 0805 GMT, tras alcanzar un máximo de más de una semana de US$13.050 en la sesión debido a la debilidad del dólar.

La Bolsa de Futuros de Shanghái, cerrada por las vacaciones del Año Nuevo Lunar, reabrirá el 24 de febrero.

El cobre, en particular, ha fluctuado debido a la incertidumbre sobre los aranceles y los escasos volúmenes, según Jigar Trivedi, analista de IndusInd Securities. "Por eso, creo que los metales básicos están sometidos a cierta presión", dijo.

Funcionarios estadounidenses y extranjeros, ejecutivos de empresas, analistas e inversores se enfrentan a una renovada incertidumbre tras la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los planes arancelarios de Trump la semana pasada y su posterior de aplicar gravámenes sustanciales en un intento de eludir la sentencia.

Trump dijo el sábado que aumentará temporalmente los aranceles del 10% al 15% sobre las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países, después de que la Corte Suprema de EE. UU. anulara partes clave de su anterior programa arancelario.

"Los aranceles sobre el cobre y el aluminio no se ven afectados por la anulación de los aranceles impuestos en virtud de la IEEPA. Sin embargo, siguen existiendo grandes interrogantes sobre el panorama del comercio internacional en el futuro, como por ejemplo si los acuerdos comerciales existentes estarán sujetos a los nuevos aranceles globales del 15%", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.

Mientras tanto, las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la LME aumentaron en 9.575 toneladas hasta alcanzar las 235.150 toneladas el viernes.