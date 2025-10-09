Metales básicos: el cobre de Shanghái alcanza máximos de 16 meses ante el temor por la oferta

SHANGHÁI, 9 oct (Reuters) -

El cobre de Shanghái alcanzaba el jueves un máximo de más de 16 meses al reanudarse las operaciones en China tras la festividad del Día Nacional, con la preocupación por la oferta de las principales minas apoyando los precios en un mercado ya de por sí limitado.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

subía un 3,64%, hasta los 86.250 yuanes (US$12.102,72) por tonelada métrica a las 0330 GMT. Anteriormente en la sesión, el contrato subía al máximo desde el 22 de mayo de 2024, a 86.390 yuanes. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,11%, a US$10.787,5 la tonelada, a las 0333 GMT. El miércoles alcanzaba brevemente los US$10.815, también un máximo de 16 meses.

El Grupo Internacional de Estudios del Cobre recortó el miércoles su estimación de excedente de mercado para 2025 de 289.000 a 178.000 toneladas, debido a las interrupciones en las principales minas, incluida la enorme mina Grasberg de Freeport en Indonesia, cerrada desde hace un mes.

El grupo espera ahora un déficit de 150.000 toneladas en 2026, frente a su estimación anterior de un superávit de 209.000 toneladas. El miércoles, Teck Resources recortó su previsión de producción en la emblemática mina de cobre chilena Quebrada Blanca hasta 2028. Los precios del cobre también encontraban apoyo en la caída del dólar estadounidense. Un dólar más débil hace que las materias primas negociadas en el billete verde sean más baratas para los operadores que utilizan otras divisas. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el estaño registraba la segunda mayor subida, mientras el contrato más activo subía un 2,86%, a 286.010 yuanes la tonelada, al intensificarse esta semana las medidas severas contra la minería ilegal de estaño en Indonesia, principal exportador.

El lunes, Indonesia transfirió activos, incluidas fundiciones y equipos, a la minera estatal de estaño PT Timah, mientras el Presidente Prabowo Subianto instaba a las autoridades, incluidos los militares, la oficina de aduanas y la guardia costera, a proseguir sus esfuerzos para detener la minería ilegal. El aluminio avanzaba un 1,42%, el zinc subía un 1,55%, el níquel aumentaba un 1,49% y el plomo ganaba un 0,89%. Entre los demás metales de la LME, el aluminio subía un 1,09%, el zinc ganaba un 0,63%, el níquel aumentaba un 0,91%, el plomo avanzaba un 0,8% y el estaño se revalorizaba un 0,41%.

(US$1 = 7,1265 yuanes chinos) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)