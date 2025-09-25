Metales básicos: el cobre de Shanghái alcanza máximos de seis meses tras la fuerza mayor de Freeport

SHANGHÁI, 25 sep (Reuters) - El cobre de Shanghái alcanzaba el jueves su nivel más alto en seis meses después de que Freeport-McMoran declarara fuerza mayor en su mina indonesia de Grasberg, y los operadores pronosticaran una mayor restricción del suministro de materias primas.

La reanudación escalonada podría producirse en el primer semestre de 2026 y la producción de 2026 de Grasberg, una de las mayores minas de cobre y oro del mundo, será potencialmente un 35% inferior a las estimaciones anteriores, según dijo Freeport el miércoles.

Las operaciones en Grasberg se han suspendido temporalmente después de que un gran flujo de material húmedo bloqueara el acceso a algunas partes subterráneas de la mina a principios de este mes.

El mercado ha venido descontando cierta escasez de materia prima de cobre desde la suspensión y el último acontecimiento apoya un nuevo movimiento al alza.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

cerraba la jornada con una subida del 3,34%, cotizando a 82.660 yuanes (US$11.599,29) por tonelada métrica a las 0800 GMT.

El metal rojo alcanzaba los 82.980 yuanes la tonelada a principios de esta sesión, el nivel más alto desde el 26 de marzo.

Goldman Sachs rebajó el jueves su previsión de suministro mundial de minas de cobre para 2025 y 2026 tras el anuncio de la fuerza mayor.

El banco estimó una pérdida total de 525.000 toneladas de suministro de minas de cobre debido a la interrupción, recortando su previsión de suministro mundial de minas en 160.000 toneladas para la segunda mitad de 2025 y 200.000 toneladas en 2026.

El volumen de producción afectado de la mina de Grasberg fue mucho mayor de lo esperado, lo que respalda unas perspectivas de precios del cobre más fuertes a corto plazo, señalaron en una nota los analistas del bróker chino Jinrui Futures. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,31% a US$10.305,5 la tonelada a las 0821 GMT. El miércoles alcanzó un máximo de 15 meses, con una subida del 3,9%. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el níquel subía un 1,01%, el aluminio avanzaba un 0,39%, el zinc un 0,57%, el plomo un 0,15% y el estaño un 0,79%. Por lo demás, en la LME, el aluminio bajaba un 0,36%, el zinc caía un 0,65%, el níquel subía un 0,18%, el estaño ganaba un 0,49% y el plomo apenas variaba.

(US$1 = 7,1263 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)