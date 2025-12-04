METALES BÁSICOS: El cobre de Shanghái alcanza máximos históricos ante la escasez de oferta

SHANGHÁI, 4 dic (Reuters) -

El cobre de Shanghái alcanzaba un máximo histórico el jueves, impulsado por un repunte de las cancelaciones del metal en los almacenes registrados en la Bolsa de Metales de Londres, junto con el aumento de las apuestas a un recorte de tipos de la Reserva Federal este mes.

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái

la sesión diurna con un repunte del 2,26%, hasta 90.980 yuanes (US$12.873,01) por tonelada métrica, tras alcanzar un máximo histórico de 91.450 yuanes a primera hora del día. La subida se produjo después de que el cobre de referencia a tres meses de la LME alcanzara el miércoles un máximo histórico de US$11.540 por tonelada. El cobre londinense descendía un 0,10%, hasta los US$11.476 la tonelada, a las 0700 GMT.

El cobre encontraba apoyo, después de que los datos de la LME del miércoles mostraran nuevas cancelaciones netas de 50.725 toneladas en los almacenes de Corea del Sur y Taiwán <0#MCUSTX-LOC>, llevando el cobre en certificados de depósito en los cobertizos de la LME al nivel más bajo desde julio a 105.275 toneladas.

El fuerte aumento de los certificados de depósito cancelados en la LME sugiere que las expectativas de un endurecimiento de la oferta en los mercados fuera de Estados Unidos están empezando a materializarse, según señalaron en una nota los analistas del bróker chino Jinrui. Glencore recortó el miércoles su previsión de producción de cobre para 2026, pero dijo que seguía esperando un aumento de la producción para 2035.

Goldman Sachs elevó su previsión del precio medio del cobre LME para la primera mitad de 2026 a US$10.710 desde los US$10.415 anteriores.

El dólar se debilitaba el jueves, después de que unos datos económicos reforzaran la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés la semana que viene.

En el mercado metalúrgico, el estaño alcanzaba su nivel más alto en más de tres años y medio. El estaño de Shanghái cerraba un 2,23% más alto, a 316.230 yuanes la tonelada, después de haber alcanzado el nivel más alto desde finales de abril de 2022, a 323.700 yuanes, anteriormente en el día. El estaño de Londres bajaba un 1,40% a US$40.210 la tonelada, tras haber alcanzado antes los US$41.010 la tonelada, también el nivel más alto desde abril de 2022. Entre los demás metales básicos del SHFE, el aluminio subía un 0,75%, el zinc ganaba un 0,55%, el plomo avanzaba un 0,35% y el níquel se revalorizaba un 0,13%. En Londres, el plomo subía un 0,30%, el níquel ganaba un 0,11%, el zinc bajaba un 0,15%, el estaño retrocedía un 1,40% y el aluminio apenas variaba.

(1 dólar = 7,0675 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; información adicional de Polina Devitt en Londres; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)