METALES BÁSICOS El cobre de Shanghái amplía sus ganancias tras reabrirse la Administración de EE. UU.

SHANGHÁI, 13 nov (Reuters) - El cobre de Shanghái subía el jueves. Los inversores acogen con satisfacción el fin del cierre de la Administración de EE. UU., lo que alivia la incertidumbre del mercado, aunque las ganancias son limitadas por las expectativas de préstamos bancarios chinos antes de la publicación de datos económicos clave.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con una subida del 0,95%, hasta 86.550 yuanes (US$12.150,78) la tonelada métrica.

El cobre de referencia a tres meses también subía, un 0,19% a US$10.965 la tonelada a las 07:03 GMT.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles la ley para poner fin al cierre de la Administración más largo de la historia del país, horas después de que la Cámara de Representantes aprobara el paquete de gastos.

Los inversores celebran la reapertura de la Administración estadounidense, ya que reduce las incertidumbres del mercado, al tiempo que esperan que vuelvan los datos económicos que les ayuden a calibrar la economía estadounidense.

Sin embargo, las expectativas sobre la debilidad de los préstamos bancarios en China frenan las ganancias del cobre. Los inversores también están a la espera de una serie de datos sobre la economía china que se publicarán el viernes, incluidos los precios de las viviendas nuevas, las ventas minoristas y la producción industrial.

Por lo demás, entre los metales básicos de la SHFE, el estaño registró la mayor subida, cerrando la jornada con un repunte del 2,27%, hasta 298.140 yuanes la tonelada.

Indonesia, uno de los principales proveedores de estaño de China, exportó 2.643 toneladas de estaño refinado en octubre, un 53,89% menos que un año antes, según mostraron el lunes los datos del Ministerio de Comercio del país, lo que suscitó preocupación por el suministro del metal de soldadura.

El aluminio subía un 1,31%, el zinc ganaba un 0,44%, el plomo sumaba un 0,43% y el níquel apenas variaba.

Entre los metales de la LME, el aluminio avanzaba un 0,26%, el zinc se revalorizaba un 0,50%, el estaño ganaba un 0,40%, el níquel apenas variaba y el plomo registraba una única pérdida del 0,31%.

(1 = 7,1230 yuanes chinos renminbi)

(Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)