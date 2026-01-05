Metales básicos-el cobre de shanghái arranca fuerte 2026 ante la inquietud por la oferta

5 ene (Reuters) - El cobre de Shanghái subía el lunes para empezar el año con buen pie, al intensificarse ⁠la preocupación por la oferta ⁠tras en una mina chilena. El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái la jornada con una subida del ⁠2,68%, a ‌101.350 yuanes (14.521,10 ​dólares) por tonelada métrica, recuperando la cota de los 100.000 yuanes en el ​primer día de cotización de 2026. El cobre de referencia a tres meses ‌en la Bolsa de Metales de Londres subía ‌un 3,42%, a 12.896 dólares ​la tonelada, a las 0715 GMT. A primera hora del día, el contrato hasta un 3,50% y se a un récord de 12.960 dólares establecido el año pasado. Los precios del cobre se veían apoyados por la huelga de cientos de mineros en la mina de cobre y oro de Capstone Copper Mantoverde, en el norte de Chile, después de que fracasaran las negociaciones entre ⁠el principal sindicato y la empresa sobre nuevos contratos laborales.

La preocupación por el suministro siguió intensificándose tras ​la huelga hasta 2026, después de que las interrupciones en las minas, las dislocaciones regionales y los aranceles de EEUU impulsaran un repunte récord del cobre en el último año.

Mientras tanto, Ivanhoe Mines

anunció el viernes la primera producción de ánodos de la fundición de cobre de Kamoa-Kakula.

Los metales básicos subían el lunes, aunque ⁠los inversores siguen evaluando el impacto de la operación militar estadounidense contra Venezuela del fin ​de semana, que capturó al presidente . El aluminio comenzaba el año con fuerza. El aluminio de Shanghái la jornada un 3,98% al alza, a .645 yuanes la tonelada. El aluminio de referencia de Londres ‍se revalorizaba un 1,48%, a 3.060 dólares la tonelada. El contrato de estaño más activo de Shanghái crecía un 2,45%, mientras que el estaño de referencia de Londres se disparaba un 5,11%. En Shanghái, el zinc ganaba un 2,25%, el plomo un 0,67% y el níquel un 0,57%. Entre ​los demás metales de la LME, el zinc avanzaba un 1,47%, el plomo un 0,65% y el níquel un 0,03%.

