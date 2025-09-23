Metales básicos: el cobre de Shanghái baja ante la subida de los precios y perspectivas de demanda

SHANGHÁI, 23 sep (Reuters) -

El cobre bajaba ligeramente el martes tras dos días de subidas, mientras la subida de los precios y la incertidumbre sobre la economía china pesaban más que un dólar estadounidense más débil y la persistente preocupación por las interrupciones del suministro. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0,24%, a 79.940 yuanes (US$11.237,47) por tonelada métrica, a las 0423 GMT. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,04% a US$9976 la tonelada a las 0423 GMT.

La caída se produjo porque algunos operadores cerraron posiciones largas después de que los precios SHFE cerraron por encima del nivel psicológico clave de 80.000 yuanes por tonelada el lunes, según un analista de fondos de cobertura con sede en Singapur que habló bajo condición de anonimato.

El lunes, China mantuvo sin cambios sus tipos de referencia para los préstamos por cuarto mes consecutivo, mientras las autoridades mantenían a los mercados a la expectativa sobre si revelarían nuevos estímulos.

La combinación de precios más altos y la incertidumbre sobre los estímulos y los tipos de interés de EEUU lastró el apetito de compra en China, a pesar de la demanda de reposición de existencias, antes de las próximas vacaciones del Día Nacional, del 1 al 8 de octubre, según indicaron los analistas de la correduría Everbright Futures en una nota el martes. Un dólar ligeramente más débil ayudaba a limitar la caída. Un dólar más débil hace que las materias primas negociadas en el billete verde sean más baratas para los operadores que utilizan otras divisas.

La incertidumbre sobre el estado de la mina Grasberg de Freeport también empañó las perspectivas, con la incertidumbre sobre el equilibrio de la oferta y la demanda, dijeron los analistas de Benchmark Mineral Intelligence en una nota. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el níquel bajaba un 0,72%, el aluminio descendía un 0,36%, el zinc retrocedía un 0,16%, el plomo caía un 0,44% y el estaño registraba un descenso del 0,17%. Entre los metales de la LME, el plomo bajaba un 0,28%, el estaño sumaba un 0,3%, el aluminio, el níquel y el zinc apenas variaban.

(US$1 = 7,1137 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)