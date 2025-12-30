METALES BÁSICOS-El cobre de Shanghái cae ante la debilidad de la demanda china

30 dic (Reuters) -

El cobre de Shanghái bajaba el martes por la recogida de beneficios y la menor demanda china en un mercado afectado por un giro mayor hacia la aversión al riesgo.

El contrato más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerraba la jornada con una caída del 2,36%, hasta 98.090 yuanes (US$14.031,50) por tonelada métrica, a las 0330 GMT, tras tocar brevemente los 96.010 yuanes, el nivel más bajo desde el 25 de diciembre.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,76% a US$12.437,50 la tonelada a las 0710 GMT.

El descenso de los precios del cobre alentaba algunas compras de oportunidad, lo que ayudaba a recortar las pérdidas, según los operadores.

(US$1 = 6,9907 yuanes chinos renminbi)

(Información del Equipo de Materias Primas y Energía de China; edición de Rashmi Aich y Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)