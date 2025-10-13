Metales básicos: el cobre de Shanghái cae ante la escalada de la tensión entre China y EEUU

Shanghái, 13 oct (Reuters) -

El cobre de Shanghái caía el lunes en un contexto de escalada de la tensión comercial entre China y Estados Unidos, tras la amenaza del presidente Donald Trump de subir de manera significativa los aranceles.

El presidente estadounidense amenazó el viernes con imponer un arancel adicional del 100% a las importaciones procedentes de China y nuevos controles a la exportación de software crítico en respuesta a la ampliación por parte de Pekín de sus controles a la exportación de tierras raras.

China culpó el domingo a Estados Unidos de la escalada y calificó de hipócrita la respuesta de Trump. Sin embargo, Pekín no desplegó más contramedidas antes de una posible reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, este mes en Corea del Sur, que Trump amenazó con cancelar.

El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái

caía un 2,17%, a 84.650 yuanes (US$11.870,71) por tonelada métrica, a las 0330 GMT. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,08%, para negociarse a US$10.526 la tonelada a las 0409 GMT, tras caer más de un 3% en la sesión anterior.

El cobre está corrigiendo debido al impacto a corto plazo de la amenaza arancelaria de Trump, pero los problemas de suministro debido a una serie de interrupciones en las minas seguirán apoyando el precio del metal rojo, dijeron analistas del bróker chino GF Futures. Los inversores han estado largos de cobre después de que Freeport declarara fuerza mayor en su mina insignia de Grasberg en Indonesia el mes pasado, desatando temores de suministro. Entre los metales básicos del SHFE, el aluminio bajaba un 1,02%, el zinc descendía un 0,63%, el níquel se desplomaba un 1,87% y el estaño caía un 2,53%. El plomo fue el único que avanzaba, un 0,15%. En la Bolsa de Metales de Londres, el aluminio subía un 0,09%, el zinc ganaba un 0,7%, el níquel bajaba un 0,43%, el plomo disminuía un 0,45% y el estaño retrocedía un 1,36%.

(US$1 = 7,1310 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)