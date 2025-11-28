METALES BÁSICOS El cobre de Shanghái cierra la semana al alza ante la esperanza de rebaja de tipos en EE. UU.

SHANGHÁI, 28 nov (Reuters) -

El cobre de Shanghái cerraba la semana al alza el viernes, alentado por unos datos económicos estadounidenses débiles, que aumentaron las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en diciembre.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerraba la jornada con una subida del 0,41%, a 87.430 yuanes (US$12.352,71) por tonelada métrica, y la semana con una subida del 1,41%. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,50%, a US$10.994 la tonelada, a las 0700 GMT, para terminar la semana con una subida del 2,01%.

Sin embargo, el contrato londinense encontró resistencia en los US$11.000 la tonelada, lo que pone de relieve la falta de factores desencadenantes importantes para superar ese nivel. Las débiles ventas minoristas de septiembre en EEUU y la escasa confianza de los consumidores han reforzado las expectativas de que la Reserva Federal recortará los tipos el mes que viene. El dólar estadounidense se debilitó esta semana, pero se recuperaba ligeramente el viernes. La debilidad del dólar hace que las materias primas cotizadas en dólares sean más baratas para los inversores con otras divisas, lo que favorece los precios de los metales.

Por su parte, analistas y operadores consideran que la decisión de China de suspender la ampliación prevista de su capacidad de fundición de cobre en 2 millones de toneladas es, por ahora, más bien simbólica.

Años de incesante crecimiento de la capacidad han agudizado la competencia por el escaso concentrado, llevando los gastos de tratamiento a niveles negativos sin precedentes.

La suspensión ocurre en un contexto de una campaña más amplia de Pekín para frenar el exceso de capacidad industrial, pero los analistas dijeron que el impacto real en el mercado depende de si se tomarán medidas más duras, como recortes forzosos o límites de producción. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el aluminio subía un 0,32%, el plomo ganaba un 1,09%, el níquel avanzaba un 0,15%, el estaño se revalorizaba un 1,53% y el zinc bajaba un 0,22%. Entre los metales de la LME, el aluminio se anotaba un 0,58%, el zinc crecía un 0,73%, el plomo subía un 0,18%, el níquel avanzaba un 0,18% y el estaño ganaba un 1,81%.

