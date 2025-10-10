Metales básicos: el cobre de Shanghái prolonga su avance ante el temor por la escasez de suministro

SHANGHÁI, 10 oct (Reuters) - El cobre de Shanghái ampliaba sus ganancias el viernes, mientras los inversores apuestan por una continua escasez de suministro en un escenario de constantes interrupciones en las minas. El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 0,24%, hasta 86.250 yuanes (US$12.106,28) por tonelada métrica a las 03.30 GMT, y cerraba la semana, acortada por la festividad del Día Nacional de China del 1 al 8 de octubre, con una subida del 3,57%. Los movimientos del contrato de Shanghái seguían a los del cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres, que alcanzaba los US$11.000 la tonelada el jueves y se acercaba al máximo histórico de US$11.104,5 alcanzado en mayo de 2024.

El futuro londinense se alejaba de la cota de los US$11.000, y perdía un 0,89%, hasta los US$10.770,5 la tonelada. Se espera que termine la semana con una subida del 0,51%.

La producción de cobre de la minera estatal chilena Codelco caía un 25% en agosto, según mostraron el jueves los datos de Cochilco, la comisión del cobre del país, después de que un derrumbe mortal paralizara la producción de su mina más rentable.

Codelco está trabajando para acelerar la recuperación desde septiembre, pero los datos de producción se suman a la creciente preocupación por la escasez de suministro, después de que Freeport declarara fuerza mayor en su mina de Grasberg, en Indonesia.

"El mercado está ahora dominado por los alcistas", afirmaron los analistas del bróker chino Maike Futures, señalando que el descenso de la producción nacional china de cobre refinado también está apuntalando el sentimiento alcista. Por lo demás, entre los metales básicos del SHFE, el aluminio cedía un 0,07%, el zinc ganaba un 0,45%, el níquel sumaba un 0,34%, el plomo subía un 0,29% y el estaño crecía un 0,59%. Los futuros de Londres, sin embargo, retrocedieron en su mayoría tras una subida liderada por el cobre. El aluminio perdía un 1%, el níquel se depreciaba un 0,92%, el estaño caía un 1,46% y el plomo descendía un 0,12%. El zinc fue el único que avanzaba, un 0,22%.

Según los analistas del bróker londinense Sucden Financial, los metales básicos subían en un frágil rally de riesgo, impulsado por el ímpetu más que por una mejora real de los fundamentales, y añadieron que el repunte depende de que los operadores superen los niveles de resistencia.

(US$1 = 7,1244 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy; edición en español de Paula Villalba)