METALES BÁSICOS-El cobre de Shanghái se dispara ante el plan chino de ampliar las reservas estratégicas

4 feb (Reuters) -

El cobre de Shanghái avanzaba el miércoles, mientras los inversores reaccionaban al plan de China de ampliar sus reservas estratégicas. El contrato de cobre ⁠más activo en la Bolsa ⁠de Futuros de Shanghái subía un 3,47% y cerraba la sesión diurna a 105.160 yuanes ( dólares) la tonelada métrica. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales ⁠de Londres bajaba ‌un 0,1%, ​hasta los 13.464,50 dólares por tonelada, a las 0700 GMT, y mantenía la mayor parte de los avances ​del martes, que fue su mejor subida porcentual diaria desde abril de 2022. La ganancia de ‌la sesión anterior se produjo después de que el cobre se ‌sumara a una caída de dos sesiones ​en los metales, liderada por el oro y la plata, y perdiera hasta un 15% desde su récord establecido el jueves, a 14.527,50 dólares por tonelada.

Mientras tanto, China ampliará sus reservas estratégicas de cobre, según dijo el martes un cargo de la Asociación China de la Industria de Metales No Ferrosos, respaldada por el Estado, quien añadió que también estudiará la creación de un sistema de almacenamiento comercial liderado por empresas estatales.

Sin embargo, la empresa de investigación respaldada por el Estado Antaike instó a ⁠los inversores a actuar con cautela. "La exploración de un mecanismo de almacenamiento comercial y la investigación sobre la viabilidad de las ​reservas de concentrado de cobre siguen siendo ideas preliminares que se están debatiendo entre las empresas pertinentes y los participantes del mercado dentro de la industria", dijo en un artículo publicado el miércoles en WeChat.

Varios operadores y analistas también advirtieron contra una interpretación excesiva del anuncio, sugiriendo que podría tratarse de una intención a largo plazo más que de un plan inmediato para entrar en el mercado. Hablaron bajo condición de anonimato dada la sensibilidad del tema del ⁠almacenamiento en China. Por otra parte, el estaño de Shanghái ponía fin a una caída de tres días, y subía ​un 5,03% para cerrar en 392.080 yuanes la tonelada, mientras que el estaño de Londres bajaba un 1,09%, hasta los 49.575 dólares, tras recuperar la marca de los 50.000 dólares que había alcanzado anteriormente.

El níquel también avanzaba. El níquel de Shanghái

ganaba un ‍3,78%, hasta alcanzar los 137.680 yuanes por tonelada, y el contrato de referencia del níquel de Londres

subía un 0,91%, hasta alcanzar los 17.605 dólares.

Tanto Goldman Sachs como Macquarie elevaron el martes sus previsiones medias del precio del níquel para 2026 por encima de los 17.000 dólares, citando la reducción del suministro por parte del principal productor, Indonesia. Entre otros metales básicos de la ​SHFE, el aluminio subía un 1,85%, el zinc bajaba un 0,08% y el plomo caía un 0,30%. En el resto de la LME, el aluminio subía un 0,29%, el zinc avanzaba un 0,37% y el plomo se revalorizaba un 0,13%.

(1 dólar = 6,9370 yuanes renminbi chinos) (Información de Lewis ‍Jackson y Dylan Duan; edición de Ronojoy Mazumdar y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)