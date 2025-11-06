METALES BÁSICOS El cobre de Shanghái sube tras cuatro días de descensos al ceder la presión vendedora

SHANGHÁI, 6 nov (Reuters) -

El cobre de Shanghái subía el jueves después de haber tocado un mínimo de más de una semana en la sesión anterior, al ceder la presión vendedora tras cuatro días de descensos. El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái cerraba la jornada con una subida del 1,04%, cotizando a 86.320 yuanes (US$12.118,49) por tonelada métrica. El futuro de referencia del cobre a tres meses de la Bolsa de Metales de Londres también avanzaba, un 0,75% hasta US$10.777,50 la tonelada a las 0744 GMT.

Los analistas de Sucden Financial señalaron en una nota que la consolidación del cobre sugería una "liquidación de posiciones sobreextendidas más que un cambio en la narrativa fundamental".

El precio del metal rojo seguía apuntalado por las preocupaciones sobre el suministro de las minas para el año 2026, en el que los analistas ven un déficit potencial.

La presión vendedora sobre el contrato de Shanghái disminuyó tras cuatro días de descenso desde que el metal tocó un máximo histórico de 89.270 yuanes la tonelada.

La subida del día estuvo en consonancia con la del referente londinense, que también subía tras cuatro días de pérdidas después de que la semana pasada tocara un máximo histórico de US$11.200 por la escasa oferta mundial.

Los operadores esperan ahora nuevos datos económicos de China, donde el PMI manufacturero de octubre decepcionó. Los datos comerciales se esperan para el viernes y los de préstamos para la semana que viene. Dentro del complejo de metales básicos de la SHFE, el aluminio registraba la mayor subida, un 1,31% hasta 21.630 yuanes la tonelada. El aluminio de referencia a tres meses también avanzaba, un 0,84% a US$2,874 la tonelada, siendo también el metal básico más alcista de la LME hasta las 0744 GMT.

Los fondos se volcaron al alza en el aluminio ante la preocupación por la oferta, mientras la capacidad de aluminio de China, el mayor productor, se enfrenta a un límite de capacidad fijado por el Gobierno en 45 millones de toneladas al año. Entre los demás metales de la SHFE, el estaño ganaba un 0,49%, el zinc subía un 0,29%, el plomo perdía un 0,40% y el níquel apenas variaba. En la LME, el zinc subía un 0,66%, el níquel un 0,40%, el estaño un 0,62% y el plomo un 0,15%.

(US$1 = 7,1230 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Harikrishnan Nair y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)