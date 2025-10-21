Metales básicos: el cobre de Shanghái sube tras indicios de alivio de la tensión comercial entre EE.UU. y China

SHANGHÁI, 21 oct (Reuters) -

El cobre de Shanghái subía el martes, tras nuevos intentos de aliviar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump restó importancia a las intenciones de China sobre Taiwán, mientras esperaba un acuerdo comercial justo.

El contrato más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái

subía un 0,49%, a 85.720 yuanes (US$12.034,26) por tonelada métrica, a las 0249 GMT. El futuro de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,26%, a US$10.719,50 la tonelada.

Trump dijo el lunes que China no tiene ningún plan para invadir Taiwán y reconoció que planteará la cuestión en la reunión de alto nivel prevista con su homólogo chino Xi Jinping la próxima semana en Corea del Sur.

Trump dijo que espera un "acuerdo comercial sólido" que le haga "feliz" tanto a él como a Xi.

Los comentarios ocurrieron en una reunión con el primer ministro australiano Anthony Albanese, en la que firmaron un acuerdo sobre minerales críticos para contrarrestar el dominio de China en el suministro mundial.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y el vice primer ministro chino He Lifeng se reunirán esta semana en Malasia para intentar evitar una escalada de los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos.

Los alcistas del cobre prolongaron la subida del lunes los buenos datos de producción industrial de China, a pesar de que la presión deflacionista persiste en el país y de que el crecimiento económico del tercer trimestre se situó en su ritmo más lento en un año.

Los operadores siguen pendientes de cómo se desarrollarán las tensiones comerciales entre las dos principales economías del mundo en vísperas de la reunión prevista entre Trump y Xi en Corea del Sur. Entre otros metales básicos de la SHFE, el aluminio ganaba un 0,31%, el zinc subía un 0,50%, el níquel sumaba un 0,62%, el plomo avanzaba un 0,41%, mientras que el estaño registraba un incremento del 0,81%. En el resto de los metales de la LME, el zinc subía un 0,24%, el níquel avanzaba un 0,18%, el estaño se revalorizaba un 0,12%, mientras que el aluminio y el plomo apenas variaban.

(US$1 = 7,1230 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)