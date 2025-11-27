METALES BÁSICOS El cobre de Shanghái sube tras las crecientes apuestas sobre los tipos de la Fed

SHANGHÁI, 27 nov (Reuters) -

El cobre de Shanghái amplió sus ganancias a una cuarta sesión consecutiva el jueves, mientras las nuevas esperanzas de un recorte de los tipos de interés en diciembre por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos siguieron apoyando el sentimiento.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái la jornada con una subida del 0,35%, hasta 86.990 yuanes (US$12.285,33) por tonelada métrica, tras alcanzar los 87.300 yuanes a principios de sesión, el nivel más alto desde el 14 de noviembre. El cobre de referencia a tres meses bajaba un 0,44%, a US$10.927 la tonelada, a las 0753 GMT.

El descenso se produjo después de que el cobre en Londres superara los US$11.000 la tonelada el miércoles, alcanzando los US$11.025, el nivel más alto desde el 30 de octubre.

El mercado está valorando en más de un 80% la probabilidad de un recorte en diciembre por parte de la Reserva Federal, frente al 30% de hace una semana, según los analistas de ING en una nota.

El aumento de las esperanzas se produjo cuando los datos estadounidenses publicados el martes mostraron un debilitamiento de las ventas minoristas y de la confianza de los consumidores, lo que respalda otro recorte de tipos este año.

Mientras tanto, Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, está presionando para hasta US$350 la tonelada para los consumidores chinos, un fuerte aumento desde los US$89 del año pasado, lo que arriesgó a algunos compradores chinos a renunciar a firmar un contrato a plazo este año, informó Reuters, mientras los actores del mercado del cobre se reunían para la Semana del Cobre de Asia en Shanghái.

Nicholas Snowdon, un de alto perfil y el jefe de investigación de metales en Mercuria, dijo que veía más récords de precios para el cobre en 2025, basándose en la escasez de oferta de concentrados de cobre, al dar una sesión de apertura en la Conferencia Mundial del Cobre 2025 el miércoles. Por lo demás, entre los metales básicos de la SHFE, el aluminio ganaba un 0,26%, el zinc sumaba un 0,25%, el estaño avanzaba un 2,11%, el plomo descendía un 0,67% y el níquel bajaba un 0,53%. Entre los demás metales de la LME, el aluminio cedía un 0,26%, el zinc descendía un 0,21%, el plomo perdía un 0,10%, el níquel subía un 0,15% y el estaño se revalorizaba un 0,89%.

