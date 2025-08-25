Metales básicos: El cobre de Shanghái toca máximos de más de una semana apoyado en un dólar débil

NUEVA DELHI, 25 ago (Reuters) -

Los precios del cobre en Shanghái alcanzaban máximos de más de una semana el lunes, impulsado después de que el presidente del banco central de Estados Unidos de un posible recorte de tipos el próximo mes y mientras la demanda en China, principal consumidor de metales, seguía siendo optimista.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

subía un 0,9%, hasta los 79.390 yuanes (US$11.087,68) la tonelada métrica, a las 0334 GMT. Anteriormente había tocado un máximo de 79.480 yuanes, el más alto desde el 13 de agosto.

El dólar de recuperarse de un mínimo de cuatro semanas frente al euro después de que un giro expansionista del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, le hiciera caer más de un 1% el viernes.

Los precios del cobre recibían apoyo después de que Powell apuntara a un posible recorte de tipos de interés en la reunión de septiembre del banco central, pero no llegó a comprometerse a reducirlos.

"Un entorno de tipos de interés más bajos suele estimular la actividad económica e impulsa así la demanda de cobre para proyectos de infraestructura, fabricación y transición energética", dijo Sugandha Sachdeva, fundador de SS WealthStreet, una firma de análisis con sede en Nueva Delhi.

Las esperanzas de una mayor demanda estacional en China, principal consumidor, persistían y ayudaban a los precios del metal rojo utilizado en los sectores de la energía y la construcción.

Entre otros metales, el aluminio SHFE crecía un 0,4%, el níquel sumaba un 0,5%, el estaño se fortalecía un 1,13% y el zinc ganaba un 0,67%, mientras que el plomo avanzaba un 0,7%.

La Bolsa de Metales de Londres permaneció cerrada el lunes por festivo estival.

(US$1 = 7,1602 yuanes) (Información de Neha Arora; información adicional de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala y Subhranshu Sahu; edición en español de Jorge Ollero Castela)