METALES BÁSICOS-El cobre en la LME sube desde su mínimo de más de una semana ante la caza de gangas

18 feb (Reuters) -

El cobre de la LME subía el miércoles debido a la búsqueda de gangas por parte de los inversores ‌en un mercado asiático ‌con poco ⁠volumen, tras caer a su mínimo en más de una semana en la sesión anterior, cuando los elevados inventarios del metal rojo y la fortaleza ​del dólar ⁠ejercieron ⁠presión sobre los precios. El cobre de referencia en la LME subía un 0,7% hasta ​los 12.702 dólares por tonelada métrica a las 0633 GMT, tras caer un 1,8% el ‌martes.

La Bolsa de Futuros de Shanghái permanecerá cerrada por ​los festivos del Año Nuevo Lunar hasta ​el 23 de febrero.

"Es temporada de vacaciones, por lo que la demanda no será tan fuerte de todos modos. Hoy se ha producido una cierta recuperación de los precios (del cobre) gracias a las compras de ganga", dijo la analista de ANZ Soni Kumari.

Aunque el mercado podría experimentar cierta ​debilidad tras el reciente repunte, las perspectivas generales siguen siendo positivas para los metales, mientras la demanda estacional aún no ha comenzado y ⁠el mercado verá cuán fuerte es la demanda china una vez que regresen, añadió.

Las existencias de cobre en ‌los almacenes aprobados por la LME aumentaron en 9.775 toneladas hasta alcanzar las 221.625 toneladas el martes

, la cifra más alta en 11 meses.

"Dadas las condiciones festivas, las altas existencias podrían tardar un poco en liquidarse", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade.

Los analistas de Goldman Sachs esperan un aumento de su previsión del precio del cobre para el cuarto trimestre ‌de 2026, que es de 11.200 dólares por tonelada métrica, si el almacenamiento estratégico propuesto por Estados ⁠Unidos y, potencialmente, China reduce las existencias de metal.

Mientras tanto, la minera chilena Antofagasta

registró ‌el martes un aumento del 52% en , después de que los precios ⁠récord del cobre del año pasado compensaron una producción ligeramente más ⁠débil. La minera afirmó que el aumento de su gasto de capital respaldaría la producción a medio plazo.

En cuanto a otros metales, los precios del zinc avanzaban un 0,4% hasta los 3.298,50 dólares , tras tocar el martes su mínimo en dos semanas. El aluminio subía un 0,5% ‌hasta los 3.048 dólares, rompiendo así una ​racha de cuatro sesiones consecutivas de pérdidas. El plomo ganaba un 0,1% hasta los 1.947 dólares, el estaño avanzaba un 0,4% hasta los 45.755 dólares y el níquel subía un 0,4% hasta los 16.925 dólares la tonelada. (Información de Ishaan Arora ‌en Bangalore; edición de Ronojoy Mazumdar y Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)