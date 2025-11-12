METALES BÁSICOS: El cobre es respaldado por expectativas sobre el fin del cierre del Gobierno de EE. UU.

Por Pratima Desai

LONDRES, 12 nov (Reuters) - Los precios del cobre operaban estables el miércoles, apoyados por el optimismo sobre un esperado final del cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, mientras que el mercado esperaba la publicación de datos de préstamos de China, principal consumidor, para medir las perspectivas de la demanda.

* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cotizaba sin cambios a US$10.827 la tonelada métrica a las 1122 GMT. El mes pasado alcanzó un máximo histórico de US$11.200, debido a la escasez de suministro en las minas, causada por interrupciones como un accidente en Indonesia.

* La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto votar el miércoles por la tarde sobre un compromiso que restablezca la financiación de las agencias gubernamentales y ponga fin a un cierre que comenzó el 1 de octubre.

* Los operadores dijeron que el esperado regreso de los datos económicos de Estados Unidos, que deberían ayudar a los inversores y a la Reserva Federal a juzgar el estado de la economía estadounidense, había apoyado los precios esta semana.

* Las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés determinarán el rumbo del dólar estadounidense, cuyo debilitamiento abarata los metales que cotizan en el billete verde para los tenedores de otras divisas.

* Sin embargo, las expectativas de debilidad de los préstamos bancarios en China lastraban el ánimo, al igual que las previsiones de una caída de la financiación social total, que los analistas estudian para evaluar la demanda de metales.

* Por otra parte, las existencias de zinc en los almacenes registrados en la LME se acercan a su nivel más bajo desde febrero de 2023, con 35.875 toneladas. .

* Las existencias de zinc en los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái también han empezado a descender. Con 100.208 toneladas, han caído un 8% en las dos últimas semanas.

* El zinc a tres meses bajaba un 0,3% a US$3.058 la tonelada.

* Según los analistas, el aumento de las importaciones chinas de concentrado de zinc y de la producción de metal debería contribuir a aliviar la estrechez del mercado, pero señalan que esto llevará tiempo porque gran parte de la capacidad mundial se ha suspendido debido a los elevados costos de la energía.

* Entre otros metales básicos, el aluminio subía un 0,3% a US$2.883 la tonelada, el plomo ganaba un 0,3% a US$2.069, el estaño sumaba un 0,2% a US$36.700 y el níquel bajaba un 0,3% a US$15.005. (Reporte de Pratima Desai; Editado en Español por Ricardo Figueroa)