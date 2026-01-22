METALES BÁSICOS: el cobre estable mientras inventarios en EE. UU. alcanzan niveles récord

22 ene (Reuters) -

Los precios del cobre se mantenían dentro de rango el jueves después de que los inventarios en los almacenes estadounidenses aprobados por Comex subieran por encima de las 500.000 toneladas métricas por primera vez, por las persistentes preocupaciones arancelarias

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái

cerró con una subida del 0,28%, hasta los 100.700 yuanes (14.463,61 dólares) la tonelada métrica. Por su parte, el cobre de referencia a tres meses de la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,01% hasta 12.811 dólares la tonelada a las 0741 GMT. Las existencias de cobre en la bolsa estadounidense Comex ascendían a 554.904 toneladas cortas, o 503.400 toneladas métricas, a 20 de enero. El precio del cobre en Comex está a la baja, al desvanecerse su arbitraje frente al cobre LME. Las existencias de cobre LME han aumentado en el sistema de almacenes de Nueva Orleans

El cobre de la LME se ha situado por encima del Comex, lo que ha devuelto el metal a los almacenes de la LME y ha elevado las existencias, y el mercado está pasando de unas condiciones ajustadas a otras más equilibradas, lo que reduce la urgencia del repunte, según señalan en una nota los analistas de Sucden Financials

El cobre seguía respaldado por las preocupaciones sobre la oferta debido a las interrupciones en las minas y a las entradas en Estados Unidos impulsadas por los aranceles, pero la demanda en medio de los altos precios ha estado en entredicho

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el miércoles que daría marcha atrás en los aranceles relacionados con Groenlandia sobre los aliados europeos, una desescalada que hizo retroceder al oro

desde su máximo histórico y que hizo subir a la renta variable estadounidense. Por lo demás, entre los metales básicos de la SHFE, el aluminio avanzaba un 0,59%, el zinc subía un 0,85%, el plomo ganaba un 0,38%, el níquel avanzaba un 1,15% y el estaño se revalorizaba un 1,69%. Entre los demás metales de la LME, el aluminio avanzaba un 0,30%, el zinc ganaba un 0,61%, el plomo subía un 0,35%, el níquel se revalorizaba un 0,05% y el estaño cedía un 0,81%.

(1 dólar = 6,9623 yuanes chinos renminbi) (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Eileen Soreng y Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)