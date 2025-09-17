Metales básicos: el cobre extiende caídas ante la fortaleza del dólar y la débil demanda china

PEKÍN, 17 sep (Reuters) -

Los futuros del cobre caían el miércoles por segunda sesión consecutiva, lastrados por un dólar más fuerte y la ralentización de la demanda del principal consumidor, China, reprimida por unos precios elevados.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0,73%, a 80.500 yuanes (US$11.324,15) por tonelada métrica, a las 0324 GMT. El contrato tocaba el nivel más bajo desde el 12 de septiembre en 80.380 yuanes a principios de la sesión. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,53%, a US$10.072,50 la tonelada.

El dólar se fortalecía, a pesar de que se espera que la Reserva Federal de EEUU anuncie su decisión final sobre un recorte de los tipos de interés más tarde en el día.

"La inminente bajada de tipos ha desencadenado una oleada de toma de ganancias que ha provocado una caída de los precios. El mercado ha descontado totalmente los recortes de 75 puntos básicos de los tipos de interés de la Reserva Federal para lo que queda de año", dijo un operador de Pekín bajo condición de anonimato, puesto que no está autorizado a hablar con los medios de comunicación. Un dólar más fuerte hace que las materias primas cotizadas en el billete verde sean más caras para los compradores que utilizan otras divisas. Asimismo, la demanda interna de China se inclinó a la baja, lo que mantuvo los precios bajo presión, en un momento en que los precios elevados han suscitado una actitud de espera por parte de los consumidores más sensibles a los precios, según señalaron en una nota los analistas del bróker Maike Futures. Además, Anglo American y la estatal chilena Codelco han cerrado un acuerdo para explotar conjuntamente sus minas de cobre vecinas en Chile. Otros metales de la SHFE se debilitaban en general. El aluminio caía un 0,26%, el níquel un 1,01%, el plomo un 0,18%, el estaño un 0,25% y el zinc un 0,34%. Entre los demás metales de la LME, el aluminio perdía un 0,28%, el níquel caía un 0,73%, el plomo retrocedía un 0,4%, el estaño bajaba un 0,58% y el zinc cedía un 0,62%.

(1 dólar = 7,1087 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)