Metales básicos: el cobre fluctúa ante el impulso de minerales en EEUU, inventarios frenan las alzas

Por Lucas Liew

26 ago (Reuters) -

Los precios del cobre el martes en las principales bolsas, en un momento en que los esfuerzos de Estados Unidos por clasificar el metal como mineral crítico impulsaban el ánimo del mercado, mientras que los elevados inventarios limitaban las ganancias. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,06%, a US$9802 por tonelada métrica, a las 0702 GMT, mientras que el contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cedía un 0,13%, a 79.190 yuanes (US$11.071) la tonelada. Según los analistas de ANZ, se espera que el cobre suscite un mayor interés a medida que EEUU intente elevar su importancia, ya que el Servicio Geológico de EEUU ha propuesto la inclusión del cobre en el borrador de la lista de minerales críticos de 2025.

"La inclusión permitiría incentivos de financiación y agilización de permisos para proyectos de exploración, minería y procesamiento". Según la consultora de materias primas BigMint, se espera que el cobre LME cotice dentro de un rango ajustado durante las próximas tres semanas, con un leve riesgo a la baja debido a los elevados inventarios a largo plazo y a la normalización posterior a los aranceles.

Las caídas están limitadas por niveles de soporte clave, mientras que las ganancias se ven restringidas por la debilidad de la demanda y la incertidumbre económica. Mientras persista la volatilidad, parece improbable que se produzcan subidas agresivas, añadió.

Mientras tanto, el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) adicionales a Codelco para reanudar las operaciones en las zonas afectadas por un derrumbe mortal en su mina de cobre El Teniente en julio. Codelco, el mayor productor mundial de cobre, había recortado su previsión de cobre para el año debido al impacto del incidente. Entre otros metales londinenses, el aluminio bajaba un 0,29%, a US$2617 la tonelada, el níquel perdía un 0,17%, a US$15.075, el zinc cedía un 0,66%, a US$2799,5, y el estaño caía un 0,03%, a US$33.800, mientras que el plomo ganaba un 0,48%, a US$2004,5. El aluminio SHFE bajaba un 0,12%, a 20.715 yuanes, y el zinc descendía un 0,38%, a 22.270 yuanes, mientras que el níquel subía un 0,08%, a 120.370 yuanes, el plomo ganaba un 0,5%, a 16.930 yuanes, y el estaño avanzaba un 0,14%, a 269.420 yuanes.

(US$1 = 7,1529 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Mrigank Dhaniwala; edición en español de Paula Villalba)